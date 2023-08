8020Oostkamp gaat als 8020Blauw naar de verkiezingen: “We geloven sterk in een duidelijke visie met impact”

Met een nieuwe naam en een nieuwe lijsttrekker wil 8020Oostkamp als een lokaal project voor vooruitgang en betrokkenheid naar de kiezer gaan met de gemeenteraadsverkiezingen in oktober volgend jaar.

De nieuwe naam van de Blauwe familie in Oostkamp in de aanloop naar de verkiezingen volgend jaar is 8020Blauw geworden. “We kiezen voor deze korte en krachtige naam als symbool voor onze vastberadenheid en omdat we sterk geloven in een duidelijke visie met impact. Impact op die zaken die ertoe doen en die het verschil maken voor onze inwoners: veiligheid, jeugd, ondernemerschap en inspraak.”

“Dat we 8020 in onze naam gebruiken is traditie bij ons, het staat voor de verbondenheid in onze gemeente en haar inwoners. Blauw staat voor ons streven naar vertrouwen, stabiliteit en verantwoordelijkheid, maar verwijst ook naar onze liberale grondslag” aldus voorzitter Kristof Van Hoye.

Lijstrekker

Tijdens dezelfde persconferentie werd Kristof Van Hoye (38) voorgesteld als lijsttrekker de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. Hij studeerde af als is bio-ingenieur en is werkzaam als Project Manager circulaire economie. Hij woont samen met partner Annelies Chapelle (35) en is de papa van Felix (11), Rafael (10) en Roxanne (7). Sinds 2019 is hij voorzitter van de Oostkampse liberalen, alsook bestuurslid van VIEF Groot Oostkamp, Jong VLD ZOT en actief in de ouderraad VBS Sint-Pieter.

“Kristof doet aan politiek met passie en inzet,” voegt Ere-gemeenteraadslid en ondervoorzitter Filip Beernaert eraan toe. “Zijn gedrevenheid valt ook op buiten onze gemeente op. Zo is hij verkozen tot regio-ondervoorzitter bij Open VLD. Met Kristof hebben we iemand die vanuit samenwerking wil werken aan een mooi Oostkamp voor iedereen.” “Ik ben fier dat ik samen met ons sterk team de weg naar oktober 2024 mag voorbereiden,” besluit de lijstrekker. Voor de verder invulling van de lijst van 8020Blauw is het wachten tot de 4de editie van het Blue dinner eind september. (Geert Stubbe)