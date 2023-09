8020Blauw onthult vier namen op lijst voor gemeenteraadsverkiezingen

Tijdens de vierde editie van het Blue Dinner op zaterdag 30 september werden de eerste namen van de lijst bekendgemaakt waarmee 8020Blauw in oktober volgend naar de kiezer wil gaan. Het zijn naast lijsttrekker Kristof Van Hoye vier personen met een sterk blauw hart voor Oostkamp.

Als eerste werd de 24-jarige Kenneth Cleynhens voorgesteld. Hij studeerde af aan het VTI Brugge in mechanische vormgevingstechnieken. Sinds 2017 is hij actief in het familiebedrijf te Moerbrugge. Daarnaast is Kenneth een zeer geëngageerde vrijwilliger in Oostkamp bij JOC Den Artisjok en lid van het feestcomité Moerbrugge. Hij is ook voorzitter van de jeugdraad Oostkamp en bestuurslid van de lokale boogschietvereniging.

Vervolgens kwam Sophie Van Neer (42) aan bod, geboren in Blankenberge en werkzaam bij ECS Zeebrugge. Ze is kersverse en trotse moeder van Éloïse. Van thuis uit heeft Sophie het liberalisme met de paplepel meegekregen en de politieke interesse van haar vader Yves geërfd. Ze deed politieke ervaring op als bestuurslid van Open Vld Blankenberge en als voorzitter van Jong Vld Blankenberge.

De volgende die zal prijken op de 82020 Blauwe lijst is Hakim Djemaa (46). Hij is afkomstig uit Steenbrugge, maar woont sinds kort in het pittoreske Waardamme met zijn partner Dorothee en kinderen Maedros en Miro en Lars. Hakim heeft een ruime ervaring in sales en marketing management, deels opgedaan in Mexico en de Verenigde Staten bij Iberostar en Hyatt Hotels & Resorts. Hij is gepassioneerd door politiek en zette zijn eerste politieke stappen bij de liberale partij in 1998. In zijn vrije tijd geniet hij van reizen en diepzeeduiken.

De laatste naam die bekend raakte, is deze van Annemie Defauw (63). Ze is geboren en getogen in Oostkamp, en gekend als zaakvoerster van de dagbladhandel Huis Defauw in de Stationsstraat. Samen met haar echtgenoot, eregemeenteraadslid Filip Beernaert, is Annemie actief als bestuurslid van VIEF Groot Oostkamp. Ze is ook gepassioneerd bezig in het ondersteunen van de oudere generatie. Ze brengt regelmatig huisbezoeken aan 85 plussers om een luisterend oor te bieden en te helpen waar mogelijk.

