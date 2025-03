550 actiepunten maar weinig verrassingen in Brugs beleidsplan 2025-2030

Er komt een nieuw Brugs muziekfestival in de plaats van Moods, dagjestoeristen zullen belast worden, het toeristisch onthaal verhuist van het Historium op de Markt naar het Arentshuis en vuurwerk wordt voortaan enkel toegelaten als het geluidsarm is. Het is een greep uit een anders weinig verrassend beleidsplan 2025-2030 dat door burgemeester Dirk De fauw (cd&v) en schepen Pablo Annys (Vooruit) werd voorgesteld.

In aanwezigheid van ook een hele reeks schepenen, waaronder zelfs opvolgers, en betrokken ambtenaren stelden de boegbeelden van de Brugse coalitie – burgemeester Dirk De fauw (cd&v) en schepen en ocmw voorzitter Pablo Annys (Vooruit) – woensdagnamiddag in het stadhuis het langverwachte beleidsplan 2025-2030 voor. Het beleidsplan telt maar liefst 550 actiepunten maar brengt weinig echt nieuwe of onverwachte initiatieven of plannen naar voren. Het gaat in grote mate om vervolgtrajecten op initiatieven uit de vorige legislatuur. “Wat betreft klantgerichtheid en dienstverlening zal het aanbod van de Bus van de Bruggeling (een soort mobiel loket, red.) uitbreiden en verruimen we het aanbod van de fysieke dienstverlening in de deelgemeenten”, zegt schepen Pablo Annys. “En we verwelkomen ook elke pasgeboren Bruggeling met een ‘Brugs slabbetje’.”

Omtrent woongelegenheid zal er ingezet worden op betaalbare opties voor jongeren, alleenstaanden en ouderen, laat schepen Annys verstaan. “We handhaven de stop op hotels in de binnenstad en op vakantiewoningen. Illegale vakantiewoningen, B&B’s en gastenkamers pakken we sneller en strenger aan. Dit om de woongelegenheid voor de Bruggelingen te vrijwaren”, zegt De fauw. “En leegstand gaan we tegen met een nultolerantiebeleid.” Verder werd meegedeeld dat de onderhandelingen over de fusie van AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas, al geruime tijd een heikel item voor Vooruit, zullen gestart worden onder leiding van de burgemeester. Schepen Annys, een koele minnaar van een fusie, hield de lippen op elkaar toen het item ter sprake kwam. Rond mobiliteit liet de burgemeester weten dat er verder gewerkt wordt aan een autoluw Brugge en dat de autoluwe zone ‘slim’ zou kunnen worden uitgebreid, met aandacht voor bereikbaarheid en leefbaarheid. Verder zou er ook ‘bekeken worden’, – opnieuw niet concreet dus – om bewonersparkeren in te voeren, waarbij toeristen dan aangemoedigd worden om gebruik te maken van randparkings die aantrekkelijker zouden gemaakt worden met laadpunten, deelfietsen en een betere aansluiting op het openbaar vervoer. Wat het openbaar vervoer betreft zou er samen met De Lijn bekeken worden om de centrumshuttle in hun vervoersplan te integreren en anders zou er voor gekozen worden om die betalend te maken voor niet-Bruggelingen. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wil het bestuur samen met Vlaanderen de heraanleg van het stationsknooppunt en de kruispunten aan de Gentpoort en de Kruispoort aanpakken.

Kerstmarkt

Opmerkelijk: vuurwerk zal zelfs met oudjaar enkel toegestaan zijn mits vergunning én moet geluidsarm zijn, voornamelijk om de dieren ter wille te zijn. Voor de sporters zal de infrastructuur in onder meer Tempelhof, Gulden Kamer en de Watertoren verbeterd worden en er wordt geïnvesteerd in de zwembaden Interbad en Jan Guilini. Op vlak van cultuur zullen de Poortersloge, de kapel van Huize Minnewater en de schuur van Ter Doest in Lissewege ruimte bieden voor tentoonstellingen en er komt een vervanger voor het afgeschafte muziekfestival Moods. De winterbeleving wordt vernieuwd met een aangepaste kerstmarkt, waarbij het dit jaar de laatste keer zou zijn dat de ‘zwarte containers’ worden ingezet.

Wat betreft toerisme zal er een methode uitgewerkt worden om ook dagjestoeristen te belasten voor hun bezoek. De nu leegstaande stationshal wordt in samenspraak met de NMBS omgevormd tot een toegankelijke ruimte voor reizigers en zal dienst doen als stadsonthaal en bezoekerscentrum. Het toeristische onthaal dat nu nog in het Historium op de Markt gehuisvest is, zal verhuizen naar het Arentshuis, bij de musemsite dus. Voor het Belfort tenslotte is er nog geen zicht op een grondige renovatie, gezien de Vlaamse subsidie uitblijft, maar er komen wel gerichte verbeteringswerken zoals een nieuwe lift.