132 bezorgde Bruggelingen vragen meer natuur aan stadsbestuur

Voor de Brugse gemeenteraad maandagavond overhandigden bezorgde Bruggelingen een petitie van 132 handtekeningen voor meer natuur in de gemeente aan burgemeester Dirk De fauw. Het stadsbestuur kreeg ook een nieuw bebouwde kom-verkeersbord mét bomen.

De petitie werd door 132 bewoners getekend, met de eis dat het gemeentebestuur meer en betere toegang tot natuur in Brugge voorziet, met de 3-30-300 regel als leidraad: iedereen moet 3 bomen kunnen zien vanuit de woon- en werkplek, elke buurt moet voor 30 procent zijn met bladerdek, iedereen moet op 300 meter wandelen van een park wonen en werken. Daarbij dienden de socio-economisch kwetsbaarste buurten prioritair te worden aangepakt.

Interactieve kaart

“Er is te weinig toegankelijke natuur in Brugge”, zegt Jan Vanvangansewinkel, die samen met Grootouders voro het Klimaat actie voerde. “Dat toont ook de interactieve kaart en dataanalyse van Greenpeace en Datalab, die de 3-30-300-regel voor heel België in kaart brengt, aan.”

“Brugge behaalt slechts 7,9 precnt van de gebouwen de volledige 3-30-300-regel. Vanuit 73,8 procent van de gebouwen kan je minstens 3 bomen zien. Slechts 8,3 procent van de gebouwen geniet van 30 procent kroonbedekking. 81,9 procent van de gebouwen heeft een minipark van 0,2 ha op 300 meter afstand. Vooral het centrum van de stad heeft een tekort aan groene ruimte.”, aldus de actievoerders.

Gezonde bomen gekapt

Jan Vangansewinkel stelt: “Ik ben de petitie in Brugge gestart omdat er te veel gezonde volwassen bomen worden gekapt bij wegenwerken, en door het veel te veelvuldig maaien van gras op het openbaar domein de groei van biodiversiteit word beknot.”

De petitie liep in 58 verschillende gemeenten in België met een totaal van meer dan 8000 handtekeningen. Met de campagne wil Greenpeace samen met bezorgde burgers gemeentebesturen aanzetten om prioritair in te zetten op een groene woonomgeving voor iedereen.

“Bomen en groene ruimte maken mensen namelijk gezonder en gelukkiger, en ze beschermen ons tegen extreme weersomstandigheden. Dat is dus een win-win voor mens, natuur en klimaat, die begint op het lokale niveau, bij het groenbeleid van de gemeente”, aldus Jan Vangansewinkel.