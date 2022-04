1 mei-ontbijt is terug van weggeweest in buurthuis De Statie

Na enkele jaren onderbreking – niet enkel te wijten aan de coronaperikelen – vindt er dit jaar weer een 1 mei-ontbijt plaats in Deerlijk. Het is meteen ook de herstart van afdeling Vooruit Deerlijk.

Tot in 2018 organiseerden de toenmalige sp.a Deerlijk en Curieus elk jaar een groot 1 mei-ontbijt. Een initiatief dat telkens een 200-tal deelnemers naar d’Iefte wist te lokken. Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen was er echter geen lijst van sp.a en dong toenmalig voorzitter Tundie D’hont met de lijst Deerlijk² (Deerlijk Kwadraat) naar de gunst van de kiezer.

“Het ontbijt verdween van de kalender, maar we willen die mooie traditie graag terug nieuw leven inblazen”, stelt Maxim Vanpanteghem. Samen met Alexandra Cneude en Dominique Maes vormt hij het nieuwe kernbestuur van Vooruit Deerlijk. “We kennen elkaar via het onderwijs of via de zangles, mijmerden over dat ontbijt van vroeger en besloten om er samen iets aan te doen. Niet alleen het 1 mei-ontbijt maar ook de afdeling Vooruit Deerlijk worden nieuw leven in geblazen.”

“Vooruit Deerlijk is een open beweging. Iedereen die samen met ons de handen uit de mouwen wil steken om van Deerlijk een nog mooiere en betere gemeente te maken, is welkom. We willen op een andere en verrassende manier aan politiek doen en iedereen betrekken die mee wil helpen, nadenken en discussiëren. Wie met ons wil meewerken, kan zich alvast melden via deerlijk@vooruit.org.”

“Of we al nadenken over de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2024? Oei… dat is materie voor later”, gaat Alexandra Cneude verder. “We zijn nog maar sinds februari met ons drieën aan de slag. We willen de afdeling nu eerst weer een gezicht geven en hopen dat zich nog enkele mensen zullen aansluiten. De verkiezingen zijn voor later. Het ontbijt komt nu op de eerste plaats.”

Praktisch

“Het 1 mei-ontbijt vindt plaats op zondag 1 mei in buurthuis De Statie. Er kan ontbeten worden van 8 uur tot 10.30 uur. De deelname in de kosten bedraagt 12 euro. Kinderen van 6 tot 12 jaar betalen 8 euro. Wie jonger is dan 6 jaar, kan gratis meesmullen. Tussendoor zijn er toespraken van volksvertegenwoordiger en fractieleider in de Kamer Melissa Depraetere en Vlaams volksvertegenwoordiger Maxim Veys. Inschrijven kan tot 25 april via 0485 45 22 73 of deerlijk@vooruit.org.” (Rik Devos)