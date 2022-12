1.000 euro aan Kadobonnen te winnen voor ‘Winterwinkelen’

De campagne ‘Winterwinkelen Wevelgem’ stimuleert de inwoners om lokaal te kopen. In de etalage van 13 handelaars zit een letter verstopt. Samen maken die een woord waarmee aardig wat Kadobonnen kunnen gewonnen worden. Handelaars die de Kadobon aanvaarden, kan je herkennen aan de rode sticker op het etalageraam.

“Het ideale geschenk om te geven en om te krijgen”, promoot schepen van Economie Kevin Defieuw de Wevelgemse Kadobon. “Om die boodschap te versterken hebben we een winactie uitgewerkt die nog loopt tot eind deze maand. Bij dertien handelaars, verspreid over heel Wevelgem, zit een letter verstopt in de etalage. Met die dertien letters kan een woord gevormd worden.”

Winterwoord

Via sociale media zullen geregeld tips verspreid worden. De eerste tip is alvast dat het een Winterwoord is. Wie denkt het woord gevonden te hebben kan dat online of via een invulstrookje doorgeven. Na afloop van de actie worden de winnaars bekendgemaakt. In totaal zullen 23 winnaars voor in totaal duizend euro aan Wevelgemse Kadobonnen krijgen. De hoofdprijs is een Kadobon van 100 euro. De deelnemende handelaars zijn te herkennen aan de ronde sticker op hun etalageraam.

De Kadobon is het ideale geschenk om te geven en om te krijgen

Jaarlijks worden ongeveer voor 130.000 euro bonnen gekocht en uitgegeven, sinds 2015 vloeide zo bijna 700.000 euro op die manier terug naar de lokale economie. “De Kadobon is te koop op elk moment van de dag”, vervolgt schepen Defieuw. “Via de website

www.wevelgemsekadobon.be, in de automaat in de Peperstraat in Gullegem, op de parking in de Secretaris Vanmarckelaan in Moorsele of in de drie gemeentehuizen.”

In de infokrant van december zit een katern met alle info over de wedstrijd en een handig overzicht van alle deelnemende handelaars. Deze info vind je ook op www.wevelgem.be/winterwinkelen.