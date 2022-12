Lokale afdeling Vlaams Belang Lendelede officieel gestart

Gewezen bakker en nu ijsventer Jo Vansteenkiste was al een tijdje bezig met het opstarten van een lokale afdeling van het Vlaams Belang in Lendelede. “Vrijdagavond 25 november was er de officiële start in Den Tap met gastsprekers voorzitter Tom Van Grieken en Vlaams parlementslid Immanuel De Reuse als sprekers én met een gloednieuwe afdelingsvlag”, aldus Jo Vansteenkiste.

Jo Vansteenkiste runde vele jaren de bakkerij aan het Dorpsplein. De bakkerij die in de volksmond ‘Bij Jantje Kaas’ werd genoemd. Jo stopte enkele jaren geleden de zaak en werd ijsventer. Zijn vader was wijlen volksvertegenwoordiger Luc Vansteenkiste van de Volksunie.

Klankbord

“Er is in Lendelede plaats voor een lokale afdeling van het Vlaams Belang en daar ben ik met nog enkele mensen al een hele tijd mee bezig”, zegt Jo. “Ik ben ook regelmatig aanwezig op de gemeenteraden om de lokale politiek van nabij te kunnen volgen. Onze afdeling wil zich vooral focussen op de jeugd, eigen volk eerst, veiligheid en een zinvolle besteding van de budgetten in de gemeente. Omdat we vaststellen dat het gemeentebestuur het geld langs alle kanten door ramen en deuren gooit, terwijl meer en meer mensen het moeilijk krijgen. Kortom, we willen het klankbord zijn voor de man in de straat.

Vrijdagavond 25 november waren er toch een 100-tal aanwezigen in Den Tap. “En we mogen gerust zeggen dat dit een succes was.”