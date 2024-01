“Levensbelangrijke keuze”: Vicky Claeys en Yves Goddeeris op Kieslijsten Vooruit

Vooruit trekt op zondag 9 juni met veel vertrouwen naar de kiezer. De plaatselijke afdeling in Wevelgem mag voor de federale en Vlaamse verkiezingen twee kandidaten leveren. Vicky Claeys staat als vijfde opvolger op de federale lijst, Yves Goddeeris is op de Vlaamse lijst 15de bij de effectieven.

Het provinciaal lijstvormingscongres van Vooruit West-Vlaanderen keurde ondertussen met veel enthousiasme de verkiezingslijsten goed.

“We staan met z’n allen voor een levensbelangrijke keuze: gaan we met dit land vooruit of achteruit?”, aldus de nieuwe voorzitter Melissa Depraetere. Vooruit is klaar om de stilstand te doorbreken, dit met de steun van de afdeling Wevelgem. “De komende verkiezingen staat de toekomst van ons land op het spel.”

Gewone man

“Wij zijn ervan overtuigd dat we samen met ons West-Vlaams team een goed resultaat neer kunnen zetten. Samen maken we het verschil voor de gewone man. Voor onze koopkracht, onze gezondheid en onze jongeren. Dat is wat wij socialisten doen.”

Vicky Claeys is in de gemeenteraad fractieleider: “Er is maar één partij die het verschil maakt voor de gewone man, en dat is Vooruit”, zegt ze.

“Met hogere lonen en pensioenen. Met de verlaging van de btw op energie naar 6 procent. Met de automatische index. Die strijd blijven we voeren. Want mensen moeten elke dag opboksen tegen hoge prijzen in hun winkelkar, tegen stijgende facturen en tegen multinationals die hun prijzen opdrijven. Die strijd ik verder wil zetten in het federaal parlement. Voor de koopkracht van mensen.”

Wegen op beleid

Yves Goddeeris is in de lokale politieke één van de drie gemeenteraadsleden van Vooruit. “Ouders vinden geen plaats voor hun kind in de kinderopvang, onze kinderen zitten uren in de studie door het lerarentekort en onze ouderen worden in woonzorgcentra aan hun lot overgelaten door deze Vlaamse regering”, zegt hij. “Het is dringend tijd dat Vooruit die stilstand en achteruitgang doorbreekt. Zodat socialisten ook in de Vlaamse regering het verschil kunnen maken voor mensen en kunnen wegen op het beleid.”