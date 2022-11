Lendeleedse schepen Daan Mostaert bood excuses aan voor zijn sociale mediaslipper

Vorige week donderdag excuseerde de jongste CD&V-schepen Daan Mostaert (23) zich openlijk in de gemeenteraad voor wat we kunnen omschrijven als een ‘ongepaste sociale mediaslipper’. De schepen had een maand geleden op weekend met vrienden een bericht gepost ‘op stap met de Waak’ en dat veroorzaakte nogal wat commotie.

Het was gemeenteraadslid Els Moerkerke van de N-VA die vorige donderdag in het vragenkwartiertje de kat de bel aanbond. Het bericht ‘op stap met de Waak’ werd nog dezelfde dag opgemerkt door mensen van maatwerkbedrijf ‘De Waak’ in Kuurne, waar mensen tewerkgesteld worden die moeilijk terecht kunnen op de gewone arbeidsmarkt.

“Ik was een maand geleden in het weekend op stap met vrienden”, zegt Daan. “Op een bepaald moment gebeurde er iets waarop ik op sociale media postte: ‘ik ben op stap met de Waak’. Ik weet nog altijd niet waarom ik er toen niet meteen bij stilstond dat dit die mensen van De Waak kon kwetsen. Noem het een soort jeugdzonde. Ik had zeker ook niet de bedoeling dat maatwerkbedrijf en de mensen die er werken te kwetsen. Nog dezelfde dag verwijderde ik dat bericht. Ondertussen heeft iemand van de communicatiedienst van De Waak me daarop aangesproken en we spraken af dat ik binnenkort een bezoek brengen aan De Waak om zelf te kunnen vaststellen wat de tewerkgestelden daar allemaal realiseren. Ik verontschuldigde me uitvoerig in de gemeenteraad en ik besef nu ook dat ik dit absoluut niet goed te keuren is.” (IB)