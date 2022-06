Langemark-Poelkapelle vindt amper monitoren voor speelpleinwerking en moet aanbod inperken

Op de jongste gemeenteraad kaartte Doris Dereyne (CD&V) het beperkte aanbod van de speelpleinwerking aan. Dat komt omdat de gemeente slechts acht monitoren kon aanwerven, de helft minder dan vorig jaar.

Nu de zomervakantie voor de deur staat, kijken ouders waar hun kinderen terecht kunnen. In Langemark-Poelkapelle is er ieder jaar speelpleinwerking in verschillende deelgemeenten, maar dit jaar is het aanbod veel kleiner dan de vorige jaren. “Ik zie dat er dit jaar maar vier weken speelpleinwerking is: één week Bikschote, één week Poelkapelle en twee weken in Sint-Juliaan”, stelde Doris Dereyne vast. “Poelkapelle en Bikschote zijn dus serieus ingekrompen ten opzichte van vorige jaar. Dat zou komen omdat er niet genoeg moni’s zijn.”

Betere verloning

Het gemeenteraadslid stelde dan ook voor om de monitoren beter te verlonen. “De studenten geven vooral de voorkeur aan een job die beter betaald wordt. Want als je kan kiezen om vier weken ergens te mogen werken aan een hoger loon is de keuze snel gemaakt”, aldus Dereyne. “Omdat ze met kinderen werken is het ook een job met veel verantwoordelijkheid.”

Festivals of op reis

Schepen Peter Vantomme (N-VA) erkende dat het gebrek aan monitoren aan de basis ligt van het kleinere aanbod van de speelpleinwerking. “In 2021 hadden we 16 monitoren, nu slechts 8. Vandaar dat we geen speelpleinwerking op twee verschillende locaties tegelijk kunnen organiseren. Op vandaag krijgen de monitoren een vrijwilligersvergoeding van 36 of 37 euro per dag. Is dat te weinig? Dat denk ik ook. Wat we ook vaststellen is dat jongeren vroeger een maand in de fabriek werkten en dan nog een maand op speelplein, maar nu zien we dat ze liever naar festivals of op reis willen gaan.” (TOGH)