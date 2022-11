Lage instelprijs voor pand dat OCWM verkoopt in Oostvleteren

Het OCMW is samen met de kerkfabriek van Oostvleteren (elk voor de helft) eigenaar van de woning langs de Kasteelweg 20 in Oostvleteren, een perceel van 780m². De woning is (na een sterfgeval) niet langer bewoond en de eigendom wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt.

De kerkfabriek sloot zich aan bij de procedure die het OCMW als verkopende partij zal voeren. Het schattingsverslag werd opgemaakt door een landmeter om de minimale verkoopprijs (instelprijs) te bepalen.

“Die instelprijs, die we niet bekend maken, is zeer laag. Wij hopen er het drievoudige voor te krijgen. De woning werd steeds goed onderhouden, maar voldoet momenteel niet meer aan de huidige normen”, zei burgemeester Stephan Mourisse (LVP) woensdagavond tijdens de gemeenteraad.

Het schepencollege stelt voor om de openbare verkoopprocedure als volgt te voeren: het pand te koop aanbieden op een aantal onlinesites en eventueel ook in één geschreven medium; biedingen onder gesloten omslag tegen bepaalde datum in te dienen; en dan een beperkte openbare zitting organiseren, met minimum de drie hoogste bieders. (AHP)