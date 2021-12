Kulak koopt oud woonzorgcentrum, detentiehuis kan er maximum vijf jaar blijven

Het detentiehuis dat in de loop van 2022 op de site Lichtendal in Kortrijk de deuren opent, zal er maximaal vijf jaar kunnen blijven. De KU Leuven kocht het voormalige woonzorgcentrum over van het Kortrijkse OCMW en wil de site gebruiken om de One Campus-droom met Vives waar te maken. Het eerste detentiehuis voor kortgestraften verhuist in 2027 mogelijks naar Zypteland, al is dat nog lang niet zeker.

Het OCMW van Kortrijk heeft het oude woonzorgcentrum Lichtendal op Hoog Kortrijk verkocht aan de KU Leuven voor 2,9 miljoen euro. Bedoeling is om de site vanaf het voorjaar van 2027 te integreren in de universiteits- en hogeschoolcampus waar Kulak en de vlakbijgelegen Vives-hogeschool van dromen.

Het eerste detentiehuis dat in juni 2022 zal openen op de site-Lichtendal zal er dus maximaal vijf jaar kunnen blijven. De huurovereenkomst loopt in april 2027 af waarna de alternatieve gevangenis voor gedetineerden met een korte straf (maximaal drie jaar, red.) een ander onderkomen moet zoeken. Een van de mogelijke pistes is Zypteland in de Sint-Janslaan. Die appartementen staan al enkele jaren leeg nadat de verhuren van 21 sociale flats in 2018 werd stopgezet. De gebouwen zijn er niet al te best aan toe en vertonen slijtage en bouwkundige issues.

Noch minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) noch het stadsbestuur willen op de feiten vooruitlopen. “Er zullen verschillende pistes onderzocht worden”, klinkt het. Iedereen concentreert zich nu eerst op het al felbesproken detentiehuis op Lichtendal. Zowel buurtbewoners als oppositiepartijen CD&V en Vlaams Belang lieten zich na de aankondiging scherp uit over de plannen om op Hoog Kortrijk 55 kortgestraften op te vangen en voor te bereiden op herintegratie.