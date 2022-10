Kortrijkse Sien Vandevelde (25) kandidaat-voorzitter JongCD&V

“You ain’t Sien nothing yet”, met die catchphrase wil de Kortrijkse Sien Vandevelde na het regionale en lokale nu ook het nationale politieke toneel bestormen. Ze stelde zich dinsdagmorgen immers kandidate om het voorzitterschap op te nemen van JONGCD&V. “Ik ben er klaar voor om JONGCD&V terug een stem en smoel te geven”, zegt ze op sociale media.

Sien Vandevelde is ondanks haar jonge leeftijd gepokt en gemazeld in de politiek. Zo is ze lid van de nationale partijraad, van de provinciale partijraad en provinciale voorzitter JONGCD&V. Die provinciale titel wil ze maar wat graag inruilen voor een nationale voorzittersrol, bij de jongerenbeweging van bestuurspartij CD&V. Begin dit jaar greep Sien nog samen met Felix De Clerck naast het voorzitterschap van de CD&V-fractie in Kortrijk, die eer viel toen te beurt aan Mia Cattebeke en Siska Buysschaert. In het dagelijkse leven is Sien Vandevelde sinds 2019 werkzaam als parlementair medewerker van Waregems burgemeester en Vlaams Parlementslid Kurt Vanryckeghem. Die kondigde in juli zijn politieke exit aan, na de verkiezingen van 2024.

JONGCD&V is sinds twee weken op zoek naar een nieuwe voorzitter, toen Kevin Maas liet verstaan zich op andere projecten te willen focussen. Momenteel neemt Oost-Vlaming Robin De Cubber de honneurs waar. Hij moet de aankomende voorzittersverkiezingen in goede banen leiden. Een exacte datum daarvoor is nog niet bekend. Op sociale media lijkt Sien het vooral te spelen op #Tsjevenliefde, de geuzennaam van CD&V. Voorlopig zijn er nog geen andere kandidaten opgedoken.