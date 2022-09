Koopt gemeentebestuur stationsgebouw van Ingelmunster aan?

Op vrijdag 23 september kunnen alle mensen een bezoek brengen aan het stationsgebouw op het Stationsplein in Ingelmunster dat te koop staat. De minimumprijs is vastgelegd op 345.000 euro. Ook het gemeentebestuur van Ingelmunster is geïnteresseerd.

Het Ingelmunsterse station staat er al 175 jaar. Vanaf 2012 was het echter niet meer mogelijk om in dit gebouw zelf een ticket aan te kopen. Ook daar deed de moderne technologie zijn intrede en stond er een automaat op het perron. De wachtzaal bleef nog enkele jaren op bepaalde tijdstippen open, maar uiteindelijk werd die ook afgesloten. Het gebouw staat al meerdere jaren leeg en dus wil de NMBS dat verkopen. De mensen zullen wel nog altijd kunnen op- en afstappen. Enkel het gebouw krijgt een nieuwe eigenaar. De vloeroppervlakte bedraagt 210 m² en de totale oppervlakte is 1.553 m².

In het stationsgebouw is van alles mogelijk, zoals een brasserie, winkel, fietsenhandel, enz. Men mag er eveneens wonen, want het gebouw ligt in een woongebied. Ook de gemeente Ingelmunster toont interesse, want het gebouw ligt in de stationsomgeving die men wil herwaarderen. De aankoop kan kaderen in een onthardings- en vergroeningsproject. (PADI)