Komen-Waasten stelt nieuwe kindergemeenteraad officieel voor

Zes tieners uit de grensgemeente kregen uit handen van de burgemeester hun officiële sjerp en kunnen de gemeente vertegenwoordigen.

“De kinderen, de toekomst!” De woorden van Komens burgemeester Alice Leeuwerck maakten meteen duidelijk dat de kindergemeenteraad meer is dan alleen maar een ludiek gebeuren. “De leden van deze raad moeten net zoals het grote broertje zich engageren in verschillende projecten. Voor ons is hun inzet onmisbaar want kinderen kijken op vaak een compleet andere manier naar zaken die het leven mee helpen bepalen. Naast hun aanwezigheid op belangrijke evenementen stellen ze ook met de regelmaat van de klok hun eigen initiatieven voor. Het is bijvoorbeeld de kindergemeenteraad die het idee van tabaksvrije zones voor het eerst op tafel heeft gegooid, een idee dat later ook daadwerkelijk naar realiteit werd omgezet. Ieder kind uit de gemeente kan zich opgeven voor een plaatsje in de kindergemeenteraad, waarop er verkiezingen worden gehouden.”

Wie zich opnieuw tot de raad kan rekenen is Chloë Van Elslande (14). Ze kon haar mandaat probleemloos verlengen. “Voor mij is een deelname erg belangrijk”, klonk het na haar aanstelling. “Als jongeren moeten we durven onze stempel drukken op de gemeente want het gaat tenslotte ook om onze toekomst. Ik ben erg begaan met dierenwelzijn en gezondheid dus zal ik tijdens onze vergaderingen proberen om ook hier de juiste weg vooruit te gaan zoeken.”