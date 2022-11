Komen-Waasten schakelt vanaf 1 december openbare verlichting (gedeeltelijk) uit

In de strijd tegen de torenhoge energieprijzen neemt ook Komen-Waasten enkele belangrijke beslissingen, dan wel met een merkwaardige twist. Anders dan in de rest van Wallonië worden delen van de openbare verlichting niet vanaf 1 november maar wel vanaf 1 december uitgeschakeld. “We zijn een Waalse gemeente, ons netwerk is Vlaams dus is het technisch een uitdaging”, verklaart de burgemeester dit euvel. Belgicisme op z’n best.

De kost van de openbare verlichting, waar zowel straatverlichting als die van gebouwen in wordt opgenomen, bezorgt ieder gemeentebestuur kopzorgen. Door de voortdurende stijging van de energieprijzen zien heel wat gemeentelijke schatkisten nu reeds de bodem verschijnen en acties drongen zich dan ook op. In Wallonië werd besloten om vanaf 1 november de openbare verlichting uit te schakelen waar nodig, om het budget onder controle te houden.

“Vanaf 1 december en dit tot zeker 31 maart 2023 zal ook in Komen-Waasten de duisternis heersen tussen middernacht en 5 uur”, verduidelijk burgemeester Alice Leeuwerck de beslissing. “Tijdens die periode kunnen we op die manier 123.000 euro besparen, een bedrag dat niet te negeren valt. De kerstverlichting blijft dan weer wel. In het verleden werd bewust besloten te investeren in LED verlichting en dat werpt nu zijn vruchten af. De kost voor het brengen van een kerstsfeer in de gemeente is verwaarloosbaar dus is er geen nood om ook die te gaan uitschakelen.”

Op de vraag waarom het in Komen-Waasten pas op 1 december in werking gaat en in de rest van Wallonië reeds actief is, kan de burgemeester slechts kort antwoorden. “Het is een technische kwestie tussen Waals netbeheerder ORES en Vlaams netbeheerder Fluvius. Fluvius verkocht in 2018 hun infrastructuur, waar wij nog steeds deel van uitmaakten, aan ORES maar daar zijn blijkbaar nog geen aanpassingen aan gebeurd. Om dit gelijk te schakelen heeft ORES 1 maand extra tijd nodig.”

Onduidelijkheid

Bij Fluvius, Vlaams netwerkbeheerder, krijgt het technische verhaal een erg Belgisch sausje. “Komen-Waasten hoorde vroeger bij Vlaanderen en dus werd ook het netwerk daar volgens de Vlaamse normen uitgebouwd”, verklaart David Callens, woordvoerder van Fluvius. “4 jaar geleden nam ORES de zaak over maar heel wat van de verdeelkasten en systeempunten bevatten nog steeds onze software en microchips. Het kan dan ook niet anders dat ORES die zaken bij ons moet bestellen, willen ze wijzigingen doorvoeren in Komen-Waasten. Ik kan op dit moment enkel bevestigen dat ORES ons hiervoor heeft opgebeld maar er nog geen enkele bestelling is geplaatst geweest.”

Bij ORES horen we dan weer een andere versie van het scenario. “Het klopt dat de installaties nog steeds aan het Vlaamse net zijn gekoppeld en dat we dus niet alles in eigen beheer kunnen nemen,” klinkt het bij woordvoerder Frédéric Bogaerts van ORES. “Belangrijke werken zijn op dit ogenblik bezig in de verdeelpost van Waasten, waardoor we binnen enkele maanden de volledige controle zullen kunnen overnemen. Het verbaast ons dan weer wel dat Fluvius beweert geen bestelling te hebben ontvangen. Niet minder dan 440 chips werden besteld teneinde het afschakelplan te kunnen uitvoeren. Indien deze op tijd worden geleverd zullen alle aanpassingen tegen ten laatste 1 december kunnen worden uitgevoerd.”