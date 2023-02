Klaar om aan de Collegesite te beginnen bouwen: “Stadskanker moet uitgroeien tot dé parel van Tielt”

Het grootste vastgoed- en stadsinbreidingsproject van deze eeuw krijgt (eindelijk) vorm. De sloopwerken van de Collegesite zijn achter de rug, nu wordt druk gewerkt om de aanvraag voor de verkavelings- en omgevingsvergunning nog voor deze zomer bij de provincie in te dienen. Maar wanneer de eerste spadesteek effectief de grond in zal gaan, daar durft het Tieltse stadsbestuur nog geen uitspraken over doen. “We willen niet over één nacht ijs gaan. Daarvoor is dit project veel te belangrijk”, klinkt het.

De toekomst van de Collegesite, geen ander thema deed de voorbije jaren – of zeg maar: decennia – in Tielt meer inkt vloeien. In 2004 al kocht het toenmalige stadsbestuur de eerste gebouwen en gronden van het toenmalige Sint-Jozefscollege langs de Kortrijkstraat, bijna twintig jaar later lijkt er eindelijk schot in het verhaal te komen.

De stad kocht de afgelopen jaren gestaag gronden en aanpalende panden bij, met één duidelijk doel voor ogen: de anderhalf hectare grote site een invulling geven die iedere Tieltenaar ten goede kan komen.

“We zijn zeer tevreden dat er eindelijk beweging is op de site”, zeggen burgemeester Luc Vannieuwenhuyze, bevoegd schepen Vincent Byttebier (beiden CD&V) en algemeen directeur Hendrik Vandenbruwane. “Binnen ons meerjarenplan is de Collegesite altijd een topprioriteit geweest, alleen is de weg ernaartoe erg lang gebleken. Door verschillende factoren, maar nu willen we vooral vooruitkijken. Dit is het grootste stadsinbreidingsproject ooit voor Tielt. En op vlak van vastgoed kent het eveneens zijn gelijke niet. Niet in Tielt, evenmin in de brede regio rondom ons.”

Wat houden de plannen exact in?

Op de site moeten iets meer dan 200 wooneenheden verrijzen, naast een goeie 5.000 vierkante meter handelsruimte. Er komt ook een nieuw lokaal dienstencentrum (ter vervanging van het huidige Vijverhof, red.) en er wordt een ondergrondse openbare parkeergarage met een driehonderdtal plaatsen voorzien. Dit naast de private parkeerplaatsen voor de toekomstige bewoners.

“Tegen uiterlijk 2030 moet Tielt een landmark rijker zijn. Dit is een gigantisch project voor onze stad”

De toekomstige panden zullen niet hoger zijn dan de gebouwen van het Sint-Jozefscollege langs de Kortrijkstraat. Daarvan wordt de gevel bewaard en gerestaureerd.

Wie zal de site ontwikkelen?

Om de plannen te verwezenlijken, is een publiek-private samenwerking opgericht: Tijdelijke Handelsvennootschap Kortrijkstraat. Aan de ene kant het stadsbestuur van Tielt, aan de andere kant de groep rond Algemene Ondernemingen Van Tornhaut uit Aalter, Vlaemynck Vastgoedmanagement uit Tielt en Uplace van projectontwikkelaar en Club Bruggevoorzitter Bart Verhaeghe.

“Met deze partners voeren we regelmatig overleg en het contact loopt erg goed. Er zijn vier werkgroepen: juridisch, financieel, commercieel en design. Die buigen zich elk over één specifiek aspect van het dossier en rapporteren aan de stuurgroep. Als stad zijn wij mee bouwheer en hebben we alle controle.”

Wat zal de Collegesite kosten?

In 2016 werd het project op ruim 70 miljoen euro begroot, maar dat bedrag is zeven jaar later achterhaald. “Inflatie, duurdere grondstofprijzen… Een exacte berekening moet nog gemaakt worden, maar het kostenplaatje zal iets hoger liggen.”

Dat betekent echter niet dat de stad dieper in de buidel moet tasten. “Wij hebben de gronden verworven en bekostigd, onze partner zullen die ontwikkelen. In ruil daarvoor krijgen we een openbare ondergrondse parkeergarage, een nieuw dienstencentrum en een pak extra openbare en groene ruimte. De return is veel hoger dan onze investering.”

De stad kreeg eind 2019 ook 1,7 miljoen euro subsidie van de Vlaamse regering. Geld dat gebruikt zal gebruikt worden om verbeterpunten aan te brengen op vlak van mobiliteit en groen.

Het schepencollege van Tielt, burgemeester Luc Vannieuwenhuyze en algemeen directeur Hendrik Vandenbruwane op de Collegesite. © Wouter Meeus

Is er rekening gehouden met de vele opmerkingen over het project?

Ja. “Eind 2018 hebben we een participatieproject opgestart en luisterden we naar alle politieke partijen, verenigingen en ook individuele burgers. Met alle opmerkingen is het Studiebureau Omgeving aan de slag gegaan.”

“Enkele concrete voorbeelden: de ondergrondse parking is wat verplaatst om nog meer groen te kunnen voorzien, laden en lossen voor winkels zal via de Kortrijkstraat gebeuren en de parkeergarage zal je via de Kortrijk- en Ieperstraat kunnen inrijden, die verlaten kan enkel via de Ieperstraat. Zo hoeft het centrum geen extra verkeer te verwerken en zorgen we voor een goeie circulatie.”

Hoe groen wordt de Collegesite?

Groen is een van de sleutelwoorden in dit verhaal, valt te horen. “De Collegesite sluit aan op ons stadspark aan Mulle de Terschueren en dat zullen we zo verder uitbreiden. Dit moet een groene long in hartje Tielt worden, met veel bomen.”

5.000 vierkante meter winkelruimte. Is dat niet wat veel?

“Volgens experten niet. Regio Tielt is een blinde vlek voor grotere ketens. Die willen we hiermee aantrekken. Bovendien zullen winkelketens het bestaande aanbod in de Kortrijkstraat versterken en doen aangroeien. Dit zal een boost geven voor commercieel Tielt.”

Hoe belangrijk is deze ontwikkeling voor Tielt?

Van doorslaggevend belang, volgens de stad. “Deze kans krijgen we maar één keer. Er is nú al interesse naar wonen op de site, bijvoorbeeld. We krijgen de kans om de skyline van Tielt een nieuw aanzien te geven. Net daarom gaan we ook niet over één nacht ijs.”

“Op de site zelf zal het straks weer wat stiller worden, ook de archeologische onderzoeken zijn bijna afgerond. Die leverden tot nu toe nog niks op. Maar achter de schermen werken we keihard om de verkavelings- en omgevingsvergunning nog voor de zomer bij de provincie in te dienen.”

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze en bevoegd schepen voor de Collegesite Vincent Byttebier. © Wouter Meeus

Wat wordt de naam?

De Tieltenaars spreken van, en kennen de collegesite. “Het lijkt ons dus logisch dat we in de richting van het College kijken.”

Wanneer wordt de eerste steen gelegd?

Dat is nog niet duidelijk. “Dit is een gigantisch project, ongezien voor Tielt. Daarom willen we elke stap zo goed mogelijk voorbereiden. Bovendien houden we er rekening mee dat er, na het indienen van de vergunningsaanvragen, nog bezwaren de kop kunnen opsteken.”

“Maar dit mag ook geen jaren meer aanslepen. Zodra er groen licht is, zullen onze partners uit de startblokken schieten. De goesting is groot. Laat het ons zo stellen: tegen uiterlijk 2030 moet Tielt een landmark rijker zijn. En zal deze stadskanker de parel van onze stad zijn.”