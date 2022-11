Johan Vanblaere voortaan onafhankelijk gemeenteraadslid in Nieuwpoort

In het stadsbestuur van Nieuwpoort zetelt Johan Vanblaere voortaan als onafhankelijk raadslid. Johan Vanblaere vertegenwoordigde het Vlaams Belang als gemeenteraadslid maar aanhoudende moeilijkheden binnen de partij zorgden voor zijn beslissing.

“Dit is geen beslissing van vandaag op morgen. Ik heb die beslissing genomen na enkele maanden in onmin te hebben geleefd met bepaalde personen binnen het Vlaams Belang. Ook mijn gedachten strookten niet meer met deze van het Vlaams Belang.

Ontslag

Ik dacht dat politiek altijd een beetje thuiskomen was en ik voelde mij politiek niet meer thuis bij deze partij. Ik heb dan ook besloten om ontslag te nemen en alle functies binnen het Vlaams Belang, zoals regioraadslid, lid provinciale raad en voorzitter van VB Nieuwpoort stop te zetten.”, zegt hij.

De bevolking bijstaan

Johan Vanblaere wil zich profileren als iemand die de bevolking helpt. “Ik zal mij blijven inzetten voor de stad en zijn inwoners, zoals ik steeds gedaan heb. Sociaal dienstbetoon, mensen helpen waar ik kan, belastingbrieven invullen, documenten invullen, brieven schrijven. Ik denk dat al deze kleine zaken ook taken zijn van een gemeenteraadslid. Zo wil ik mij profileren als iemand die de bevolking bijstaat”, verduidelijkt het raadslid.

Positieve politiek

Er is een groot verschil tussen de nationale en de lokale politiek. “Lokaal vind ik dat het stadsbestuur goed bezig is. Ik zeg niet dat er geen fouten gebeuren, maar het is ook logisch dat er in een groot bedrijf soms wel eens fouten gemaakt worden. De burgemeester en zijn schepen zetten zich in voor de stad en de financiële toestand is zeer positief. Als het nationaal partijbestuur dan vraagt om ‘neen’ te stemmen, vind ik dat tegen mijn principes en geef ik mijn ‘ja stem’. Ik vind die politieke druk van de nationale partijbesturen naar steden toe veel te groot en de anti-politiek zou meer moeten plaats maken voor positieve politiek”, aldus Vanblaere. (PG)