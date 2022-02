jeugdpolitiek menen krijgt nieuwe boost met jongerenafdeling N-VA:“Of ik een positie ambieer in 2024? Absoluut!”

Jeugd en politiek, het is een combinatie die steeds meer onder spanning staat. De oudere generatie verwijt hun jonge opvolgers vaak dat het hen aan engagement ontbreekt. Diezelfde jongelingen reageren al even vaak dat het bestaande establishment dringend nood heeft aan verjonging. De 17-jarige Sam Lernout is misschien wel de brugfiguur die oud en jong nodig hebben. Hij richtte de lokale jongerenafdeling van de N-VA op, en dat werd zelfs op federaal niveau opgemerkt.

“Die turbulente maanden waar we geconfronteerd mee werden, zorgden er net voor dat de jeugd opnieuw door de politiek werd geprikkeld!” De Menenaar repliceert kordaat wanneer onderwerpen zoals de coronacrisis en de veelal gewraakte politieke beslissingen ter sprake komen.

“Het is fout te veronderstellen dat jongeren hun interesse in de politieke wereld volledig hebben verloren. Het is wel een feit dat we de drempel opnieuw lager moeten krijgen. Dat is wat we met de oprichting van de lokale NV-A jongeren willen bereiken. Een soort van aanspreekpunt maken zodat zowel jong als oud op een menselijke manier hun grieven tot aan de beleidsmakers kunnen brengen.”

Lovende woorden

Ook het argument dat politici, zowel lokaal als federaal, doof blijven voor de argumenten van de allerkleinsten veegt Sam meteen van tafel.

“Mocht het hen totaal niet interesseren wat we te zeggen hebben, waarom zouden ze de oprichting van een jongerenafdeling dan stimuleren? Toen we de stap hebben gezet om het proces in gang te steken, kregen we enkel lovende woorden van de moederpartij.”

“Het bestuur van de N-VA jongeren Menen-Wevelgem wordt, naast ikzelf als voorzitter, aangevuld met Lianna Mkrtchyan. Haar naam is geen onbekende want ze zetelt zelf als gemeenteraadslid voor Menen. Daarnaast werd ik zelf opgenomen in het bestuur van de lokale NV-A. Dus ‘de stem van de jeugd’ is voor onze partij meer dan alleen maar een holle uitdrukking. Het bestuur van de NV-A jongeren Menen-Wevelgem wordt nog aangevuld met Thany Velghe, die op haar beurt de stem van Wevelgem moet vertegenwoordigen.”

Vriendschappelijk

De jongerenafdeling is dus niet alleen actief in Menen maar neemt meteen ook Wevelgem mee in de werking. “Een bewuste keuze”, verklaart Sam meteen. “Iedereen die lid is van een politieke partij, ongeacht welke strekking, maakt automatisch deel uit van de jongeren zolang hij of zij geen 31 jaar oud is. Dus op zich hebben we wel meteen veel leden, alleen heeft niet iedereen de ambitie om daar verder in te groeien.”

”Door Menen en Wevelgem samen te voegen, hebben we meteen een dubbele vijver waarin politiek talent kan groeien. Let wel: parlementslid willen worden, is absoluut geen vereiste om lid te worden. Voor ons blijft het vriendschappelijke karakter de rode leidraad doorheen alles wat we willen bereiken. Activiteiten organiseren met gelijkgezinden is op zich al erg verrijkend.”

Politieke ambitie, daar bulkt de Menenaar van. Hij slaagde er recent in een plaats te versieren in het Vlaams Jeugdparlement en kon daar meteen al van het echte werk proeven. “Debatten of simulaties van een politieke dagtaak? Het stond er allemaal op het agenda. Meer nog dan dossiers leren kennen was het vooral leren omgaan met andere meningen die ik erg leerrijk vond. We stonden er tegenover mensen die vaak een compleet andere visie hebben op mens en maatschappij en daar moet je ook respect voor hebben. We moeten af van het imago dat politiek enkel maar draait rond ruziën en geld in de zakken steken.”

Verder groeien

Sam kijkt alvast uit naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen en reikt zijn volwassen collega’s alvast de hand. “Of ik een positie ambieer in 2024? Absoluut!” lacht hij. “Als ze mij een verkiesbare plaats geven op de lijst, dan zeg ik geen neen. Na mijn hogere studies zie ik mezelf ook verder groeien in de politiek maar laat ons vooral in Menen beginnen.”

Met de komst van de NV-A jongeren lijkt Menen volop de kaart van de jeugd in de politiek te trekken, al lijkt niet het volledige politieke spectrum die denkpiste te volgen. Enkel Vooruit beschikt nog over een lokale jongerenwerking, al draaide die tijdens de coronaperiode op een laag toerental. De jeugd van Open VLD gooide zes jaar geleden de handdoek in de ring. CD&V, met in haar kielzog het Vlaams Belang en Groen hebben ook geen aparte jeugdwerkingen maar nemen de jeugdige visie mee in hun algemene programmapunten. Kersvers schepen Kasper Vandecasteele (Vooruit) liet bij zijn aanstelling wel meteen duidelijk blijken dat Menen een stad moet worden waar de stem van de jeugd gehoord moet worden. Via verschillende initiatieven zullen jongeren worden betrokken bij belangrijke beslissingen die door het stadsbestuur worden genomen.