Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji kandidaat-voorzitters Groen: “Niet van plan om snel te vertrekken uit Anzegem”

Op 11 juni kiezen de leden van Groen een nieuw voorzittersduo in opvolging van Meyrem Almaci. Anzegems gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout stelde zich samen met Nadia Naji als eerste duo kandidaat om deze rol in te vullen. Ondertussen zijn er vier duo’s die de fakkel willen overnemen. Ongeacht de uitslag van deze verkiezingen, zal Jeremie Vaneeckhout (Inzet) zijn lokaal mandaat als gemeenteraadslid verder blijven opnemen.

JeremieVaneeckhout (36) uit Kaster en Nadia Naji (30) uit Molenbeek stelden zich maandag kandidaat voor het co-voorzitterschap van Groen. Opvallend is dat ze dit doen in duo. Daarmee stappen ze af van de klassieke onderverdeling tussen voorzitter en ondervoorzitter, het model dat Groen tot op vandaag hanteert.

“Het is tijd voor vernieuwing aan de top bij Groen”, stellen Naji en Vaneeckhout bij hun aankondiging. “We volgen het succesvolle model van Die Grünen in Duitsland en Ecolo in ons land, namelijk twee co-voorzitters die samen het leiderschap van de groene partij in handen nemen. Dat geeft ons ook de kans om als complementair duo de diversiteit aan de top bij Groen te versterken en de politiek in het algemeen meer kleur te geven. Diversiteit is een kracht, zowel in onze partij als in onze samenleving.”

“Groen staat er sterker voor dan ooit, zowel in lokale besturen als in het aantal gemeenteraadsleden èn met drie daadkrachtige ministers. Bovendien is de positie van Groen als links-progressieve partij uniek in het partijlandschap. Toch is het groene zelfvertrouwen fors gezakt en dàt willen we keren”, stelt Nadia Naji. “Naast onze ministers is er nood aan een voorzittersduo dat met een gezonde portie lef duidelijk maakt waar Groen voor staat. Wij zijn zo’n duo.”

Ambities

Jeremie Vaneeckhout bergt zijn lokale ambities niet op. “Ik ga mijn goesting niet wegsteken om mijn politieke ambities in Anzegem waar te maken”, aldus Vaneeckhout. “Er zijn heel wat voorzitters die lokaal actief zijn. Mijn hart klopt in Anzegem en het is een bewuste keuze om lokaal actief te blijven. De strategie voor 2024 voor de lokale verkiezingen moet nog binnen Inzet besproken worden, alleszins ben ik niet van plan om daar in Anzegem snel te vertrekken.”

Diversiteit is een kracht, zowel in onze partij als in onze samenleving

Jeremie studeerde politieke wetenschappen, beleidseconomie en interlevensbeschouwelijke dialoog. In diezelfde periode begon zijn maatschappelijk engagement in het jeugdwerk. Hij rolde de politiek in als partijmedewerker en parlementair medewerker van Kristof Calvo en was schepen in Anzegem van 2012 tot 2019 en ondervoorzitter van Groen tussen 2014 en 2019.

Complementair

“Nadia Naji heeft heel wat drive vanuit Brussel”, omschrijft Vaneeckhout zijn voorzitterspartner. “We volgden samen verschillende thema’s op waaronder de coronapandemie en leerden elkaar op die manier kennen. Toen Meyrem stopte als voorzitter, zijn Nadia en ik in gesprek gegaan over de toekomst van de partij en merkten we dat we elkaar goed aanvulden. Terwijl zij heel wat expertise heeft op stedelijk vlak, bevinden mijn roots zich op het platteland. Als Algerijns-Marokkaanse groeide zij op in Vlaanderen, woont in Molenbeek, ze studeerde communicatiewetenschappen en werkt vandaag als adviseur gezondheid en sociale zaken op het kabinet van mobiliteitsminister Elke Van den Brandt. Ook is zij gastdocent aan de opleiding Communicatiemanagement van de Erasmushogeschool Brussel.

“Fris, authentiek en complementair. Zo zijn we en zo willen we ons voorstellen aan de Groenleden”, vervolgt Vaneeckhout. Er is nood aan een frisse wind, een scherper, complexloos profiel, een nieuwe generatie om Groen terug in topvorm te krijgen. Maar die vernieuwing moet authentiek zijn, niet met een drang om Groen te veranderen in een partij die we niet zijn. Politiek is meer dan problemen aankaarten en likes scoren op sociale media. We willen authentiek aan politiek doen en heldere, hoopvolle oplossingen aanreiken vanuit een oprecht engagement. Dat is de kernwaarde van Groen, daarom is Groen uniek en zó nodig in ons partijlandschap.”

“Ik vind het interessant dat er nog drie andere duo’s zich kandidaat stelden zodat er intern boeiende debatten kunnen gevoerd worden over waar ons toekomstig pad zich als partij bevindt. Ik ben nog meer overtuigd dat onze antwoorden op maatschappelijke uitdagingen de juiste zijn. Nu moeten we mensen meenemen in ons verhaal en duidelijk maken waarvoor we staan”, besluit Vaneeckhout.

Van 16 tot 23 mei zullen de kandidaten campagne voeren in de verschillende provincies waarna op het ledencongres van 11 juni een slotdebat en de stemming volgen.