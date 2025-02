Jef Huyghe schrijft brief aan de Heuvellandse gemeenteraad

Jef Huyghe, de vroegere algemeen directeur van Heuvelland die een aantal procedures lopen heeft tegen de gemeente en die ook de indiener was van de klacht die leidde tot de vernietiging van de vorige verkiezingen, heeft gisteren een brief geschreven aan alle gemeenteraadsleden. Daarin uit hij zijn bezorgdheid over de voortdurende vermenging van de belangen van de gemeente en deze van welbepaalde individuen. Deze vermenging is al langer een politiek thema en werd door de oppositie ook nog eens aangekaart op de jongste gemeenteraad.

CD&V verwonderde er zich met name over dat de gemeente Heuvelland, alhoewel partij in deze zaak, niet aanwezig was geweest op de zitting van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, en ook niet heeft gecommuniceerd over het arrest. En dat niet de gemeente in beroep is gegaan tegen de uitspraak, maar wel burgemeester Wieland De Meyer persoonlijk.

Volgens Jef Huyghe is de voortdurende vermenging van persoonlijke en gemeentelijke belangen (wat niet hetzelfde is als de partij Gemeentebelangen, nvdr.) niet alleen onwettelijk, maar ook schadelijk voor de gemeente. In zijn brief aan de gemeenteraad uit hij bij monde van zijn advocaten zijn grote bezorgdheid over het gebrek aan informatie over de diverse procedures vanwege de gemeente naar de gemeenteraadsleden toe, en heeft hij grote vragen bij de rechtsgeldigheid van diverse standpunten en proceshandelingen die al enkele jaren in naam van de gemeente worden ingenomen.

Geluidsopnames

Zo stelt Jef Huyghe onder meer vast dat er in de gemeenteraad tot op vandaag geen enkele kennisname, beraadslaging of besluitvorming blijkt te zijn gebeurd in het kader van de procedure wegens pesten op het werk, die een paar jaar geleden door hem is opgestart tegen de gemeente Heuvelland en tegen burgemeester De Meyer persoonlijk. Deze procedure loopt nog altijd bij het Arbeidshof in Gent. “Burgemeester en gemeente hebben verschillende belangen, maar de gemeente heeft weinig meer gedaan dan de vorderingen en standpunten van de burgemeester bij te treden”, zo staat in de brief. Zo bijvoorbeeld rond de vordering van de gemeente om de geluidsopnames die Jef Huyghe maakte ter zijner verdediging uit het dossier te verwijderen.

“Beroepsgeheim geschonden”

Jef stipt ook nog aan dat Wieland De Meyer in zijn persoonlijk verzoekschrift aan de Raad van State in het dossier van de verkiezingsbetwisting stukken toevoegt uit het dossier van zijn (nog betwist) ontslag. Zoals het eindrapport van Liantis en de beslissing van Beroepscommissie van Tuchtzaken, die helemaal niets te maken hebben met de verkiezingsklacht maar wel nadelig zijn voor hem. “En waarvan de rechtbank al een hele tijd geleden heeft geoordeeld dat er volstrekt niets bewezen was. Dat zijn vertrouwelijke stukken die terecht komen in een document dat voor iedereen inkijkbaar is, die hij heeft verkregen in zijn hoedanigheid als gemeentelijk mandataris.” Schending van de vertrouwelijkheidssplicht en het beroepsgeheim, zo staat in de brief.

Tot slot klaagt Jef Huyghe in zijn brief ook aan dat het schepencollege in heel wat aangelegenheden waarin hij is betrokken zaken naar zich toetrekt die uitdrukkelijk behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Dat staat volgens zijn advocaat zwart op wit in artikel 297 van het decreet lokaal bestuur.

“Verantwoordelijkheid nemen”

Maar wat wil Jef Huyghe nu met deze brief bereiken ? “Het is nu een jaar geleden dat de samenwerking werd beëindigd en ook naar aanleiding daarvan lopen inderdaad enkele procedures”, aldus Jef Huyghe in een korte reactie. “Zonder op de afloop vooruit te lopen, zullen deze allicht consequenties hebben voor de gemeente. Met de brief wil ik dus oproepen tot meer informatie voor de gemeenteraadsleden, maar hen vooral motiveren om hun verantwoordelijkheid te nemen.”

Burgemeester : “Dit wordt stilaan onmenselijk”

We polsen ook even naar een reactie bij burgemeester Wieland De Meyer :

“Het klopt dat de hele gemeenteraad opnieuw een dreigbrief vol laster heeft ontvangen van de advocaten van de heer Huyghe. We zitten ondertussen aan een dertigtal juridische procedures door hem aangespannen, en het is nu de tweede maal dat de hele gemeenteraad geïntimideerd wordt door de heer Huyghe en zijn advocaten.

Dat dergelijke acties gebeuren en dan ook meteen aan de pers gestuurd worden door de heer Huyghe, toont enkel aan dat hij uit blijft op wraak en daar de hele Heuvellandse politiek in wil blijven betrekken.

Inhoudelijk is de brief ook nonsens: het is wel degelijk het schepencollege dat bevoegd is om juridische procedures af te handelen, en de gemeenteraad is wel degelijk op de hoogte van de lopende zaken. En dat ik persoonlijk over documenten beschik vanuit gemeentelijke procedures is zijn eigen verantwoordelijkheid, doordat hij me in een aantal zaken persoonlijk heeft gedagvaard, waardoor ik over alle documenten beschik. Het is trouwens bizar om van dergelijke zaken beschuldigd te worden door iemand die honderden vertrouwelijke gesprekken in het geheim heeft opgenomen in het gemeentehuis.

De hele gemeenteraad vraagt zich af wanneer dit eindelijk stopt, dit wordt stilaan voor iedereen onmenselijk.”