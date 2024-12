Jef Huyghe na vernietiging verkiezingen : “Meerderheidswissel lijkt enige oplossing”

Het gebeurt niet vaak dat verkiezingen worden vernietigd, en Heuvelland is vooarlsnog de enige gemeente in Vlaanderen waar dit het geval is. Jef Huyghe, die de klacht indiende, is uiteraard tevreden met de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. “Niemand kan iets tegen eerlijke en correcte verkiezingen hebben.”

“Hoewel de gemeente voorlopig nog onder het dubieuze bestuur blijft opereren, lijkt er beterschap op komst. Hopelijk wordt de verdere schade die zij aanrichten enigszins beperkt”, stelt Jef.

“Eerste argument al voldoende”

“Voor alle duidelijkheid: de Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft uitsluitend uitspraak gedaan over mijn eerste argumenten, namelijk de flagrante onregelmatigheden tijdens de kiesverrichtingen”, vervolgt Jef. “Tegelijkertijd sluiten zij ook de waarschijnlijkheid van fraude niet uit, wat reden genoeg was om de verkiezingen volledig ongeldig te verklaren. Mijn andere klachten, zoals het doelbewust achterhouden van het Auditrapport voor zowel de gemeenteraad als de inwoners, het mogelijke ronselen van volmachten en de aanhoudende desinformatie door de partij Gemeentebelangen, zijn niet behandeld omdat mijn eerste argument al voldoende bleek voor de vernietiging van het stemresultaat.”

“Nog altijd geen schuldinzicht”

“Dit roept de vraag op hoelang de partij Gemeentebelangen haar fouten nog kan blijven verbergen voor democratische controle door de gemeenteraad, zeker nu er diverse lopende onderzoeken door justitie zijn. Het is schrijnend hoe lang het duurt voordat dit bestuur enig schuldinzicht toont. Daarnaast bevestigen de rechters in hun arrest ook de dubieuze verklaringen van Gemeentebelangen. Hoewel ik het nog geen meineed durf te noemen, lijkt de Raad de leugenachtigheid van hun kroongetuige wel degelijk te bevestigen.”

“Ten slotte vond ik het veelzeggend dat Gemeentebelangen dezelfde advocaat heeft ingeschakeld als de gemeente. De belangen zijn nochtans fundamenteel verschillend. Dit maakt de rode draad van belangenvermenging alsmaar duidelijker. Alles lijkt ondergeschikt te worden gemaakt aan de almacht van één partij. Een meerderheidswissel lijkt de enige oplossing.”

“Dit gaat niet om populariteit”

We vragen Jef ten slotte of hij niet bang is dat hij als klokkenluider straks minder stemmen zou kunnen gaan halen bij nieuwe verkiezingen. Want niet iedereen zal zo blij zijn dat hij opnieuw mag gaan stemmen en sommigen zullen hem toch wel aanwijzen als de grote schuldige ? “Het gaat mij niet om populariteit, en ik ben geen professionele politicus. Het feit dat ik mijn nek durf uit te steken, is in lijn met mijn waarden. Heuvelland kan er enkel beter van worden.”