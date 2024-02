Jasper Pillen stelt zich vragen rond de NH90-heli’s in Koksijde

Defensie is al jaar en dag het stokpaardje van Jasper Pillen, vicevoorzitter Open VLD, schepen van Stad Brugge en Lijsttrekker Vlaamse verkiezingen 2024. Hij bijt zich dan ook vast in het dossier van de luchtmachtbasis Koksijde. Een week geleden deed federaal minister van Defensie Ludivine Dedonder het stof opwaaien in Koksijde toen ze in de commissie Defensie de eenzijdige beslissing aankondigde om de basis in Koksijde in 2026 verder in te zetten voor de uitbouw van de Belgische landstrijdkrachten.

Vorige zomer had Jasper Pillen minister Dedonder tijdens een infosessie al eens aan de tand gevoeld over het dossier van de militaire basis omdat de geplande verhuizing naar Oostende nog maar eens werd vooruitgeschoven naar 2026. “In april 2019 al werd officieel bekendgemaakt dat de Search & Rescue-activiteiten van de luchtmachtbasis in Koksijde zouden verhuizen naar de luchthaven in Oostende”, zei Jasper Pillen toen. “Toen werd nog aangehaald dat dit tegen eind 2023 zou gebeuren. Die datum werd nadien uitgesteld naar 2024, om opnieuw bijgesteld te worden naar 2026.”

Vier nieuwe helikopters

Jasper Pillen stelt vast dat de procedure wel loopt, maar ergert zich aan het feit dat er weinig of geen communicatie komt van Defensie over de effectieve verhuizing. “De NH90’s gaan niet volledig verdwijnen uit het Koksijdse luchtruim, een oefenplatform op de site zou behouden blijven. Defensie voorziet overigens volgend jaar in de aankoop van vier nieuwe helikopters die meer specifiek geschikt zijn voor reddingstaken. De NH-90’s kunnen dan vooral gebruikt worden voor de maritieme taken waarvoor ze oorspronkelijk ontworpen zijn. Maar het schoentje knelt nog ergens anders! Om die NH90-heli’s in te zetten voor maritieme taken is er ook een specifieke training nodig. Dat is echter niet mogelijk, omdat Defensie zodanig focust op besparingen waardoor zelfs de reddingstaken op zee in het gedrang komen. Vorig jaar kon geen enkele Koksijdse helikopter zich paraat melden bij een scramble (oproep voor een dringende interventie, red.). Maar gelukkig is er tot nog toe geen man over boord – in de letterlijke en figuurlijke betekenis – omdat er altijd wel Britse, Franse of Nederlandse collega’s in de buurt zijn.”

Meer dan jaar in onderhoud

“Het probleem is simpel: vier NH90-toestellen is gewoon te weinig! Als Defensie er eentje zou inzetten voor de fregatten zoals de Louise-Marie, dan blijven er nog drie over. Vanaf 2026 is er dan nog het feit dat deze NH90’s per twee in lang onderhoud, inclusief updates, moeten gaan. Dat neemt meer dan een jaar in beslag! Ik vrees dat er dan geen enkele Belgische helikopter nog stand-by kan zijn! Defensie heeft ook beslist om 180 miljoen euro ter beschikking te stellen om vier extra helikopters aan te schaffen. Maar over welk type het dan gaat, maken ze niets bekend of hebben ze nog niet beslist. Laat ons hopen dat ze een andere optie kiezen dan de NH90, die voor Search & Rescue-opdrachten te zwaar en te gesofisticeerd is!”

Betaalbare bouwgrond

Naast het helikopterprobleem kaart Jasper Pillen ook het probleem en de frustraties op sociaal vlak aan. Door de recente beslissing van minister Dedonder nu ook het Masterplan van de reconversie op losse schroeven. Dat dossier heeft zo’n tien jaar tijd, energie en geld opgeslorpt, waarbij een plan werd uitgedokterd voor de herbestemming van 350 hectare grond. Dat Defensie nu plots het geweer van schouder verandert en de oude kazernezone wil behouden, betekent een keldering van de afspraken van de provincie met de gemeente Koksijde die betaalbare bouwgrond wilde creëren door de werkplaatsen van de technische dienst te verhuizen naar de oude kazerne.

“Die onzekerheid die al jaren aansleept zorgt voor frustratie bij de burgers, maar vooral ook bij de militairen”, zegt Pillen. “Op sociaal vlak kan dit een enorme impact hebben. Voor hen zijn er weinig opties als ze niet in Koksijde of in Oostende aan de slag kunnen. Het enige alternatief is dan verhuizen naar de basis van Kleine Brogel of Florennes!”