Jason (19) mag aan de slag in Vlaams Jeugdparlement: “Ooit op kieslijst staan”

Vorig jaar moest hij, tot zijn grote teleurstelling, verstek geven maar dit jaar is hij wel van de partij. Tijdens de herfstvakantie trekt Lauwenaar Jason Vandamme (19) richting Brussel om er te gaan zetelen in het Vlaams Jeugdparlement. “Jeugd en sport blijven mijn grootste drijfveren”, klinkt het bij de politicus in spe.

Een partijkaart heeft hij (nog) niet, ambities en een visie dan weer wel. Jason Vandamme is geen onbekende in het straatbeeld en blinkt vooral uit door zijn schijnbaar onuitputbaar engagement. Vorig jaar stelde hij zich voor het eerst kandidaat voor een plaatsje in het Vlaams Jeugdparlement, waarvoor hij meteen werd geselecteerd. “Helaas kreeg ik last minute te kampen met enkele venijnige gezondheidsproblemen, waardoor ik forfait moest geven. Een opdoffer van formaat want ik had naar dat ene moment toegeleefd.”

Hindernissen

Uitstel, geen afstel dacht de Lauwenaar en dit jaar schreef hij zich opnieuw in.

“Samen met een vriend uit Moorsele, een jonge kerel die zowat dezelfde visie heeft als ikzelf, werden we opnieuw gekozen. Laat ons hopen dat er dit jaar geen hindernissen te overwinnen zijn en dat ik tijdens de herfstvakantie mijn symbolische stempel in Brussel kan drukken.”

Het Vlaams Jeugdparlement is een simulatie van het volwassen exemplaar, voor en door jongeren uit Vlaanderen. Verdeeld in verschillende fracties leren ze er debatteren, programma’s opstellen en omgaan met verschillende politieke visies. Hoewel de beslissingen van het Vlaams Jeugdparlement geen bindende waarde hebben, worden ze wel vaak opgenomen in de nota’s van de politieke partijen. Officieus wordt de bijeenkomst van 130 jongeren dan ook vaak de springplank van de politiek genoemd.

Zeggen dat Jason klaar is voor een carrière in de politiek is zowat gelijk aan het instampen van een open deur. De kerel trad meer dan eens naar voren als spreekbuis voor jongeren en schuwde hiervoor gevoelige onderwerpen niet. In volle coronacrisis brak hij een lans voor scholieren waarvan het leven aan banden werd gelegd en ook in eigen gemeente spreekt hij met volle overtuiging over maatschappelijke problemen. Binnen zijn leeftijdscategorie staat hij te boek als toekomstig burgemeester van Menen al wil hij zich nu vooral focussen op zijn studies.

“Ik heb trouwens nog altijd geen partijkaart en ben officieel nergens aangesloten”, reageert hij op de vraag die iedereen hem stelt. “Iedere partij heeft punten waar ik me in kan vinden en heeft meteen ook zaken waar ik absoluut niet akkoord mee ben. Dat ik me ooit verkiesbaar wil stellen ga ik zeker niet ontkennen, al zal dat toch nog niet voor meteen zijn. Eerst mijn studies afwerken zodat ik over een stevige basis beschik, dan kijken voor de rest.”