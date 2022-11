Isabel Lebbe neemt (voorlopig) afscheid van de Poperingse gemeentepolitiek

In januari 2019 werd Isabel Lebbe (CD&V) uit de Kattestraat in Watou voorzitter van de Poperingse gemeente- en OCMW-raad, in opvolging van haar partijgenote Myriam Maes. Volgens een bestuursakkoord binnen de partij zou Isabel het voorzitterschap eind december doorgeven aan haar partijgenoot Jeroen Verdonck. Maar omwille van gezondheidsredenen gebeurde de wissel reeds maandagavond.

Isabel Lebbe (43): “Tijdens de verkiezingen van oktober 2018 kreeg ik van op de vierde plaats 820 voorkeurstemmen achter mijn naam. Ik was consulente van de Landelijke Gilden in de Westhoek tot september 2019. Dan werd ik parlementair medewerker van schepen Loes Vandromme, die verkozen werd tot Vlaams parlementslid voor de CD&V.”

“Onlangs diende ik een heupoperatie te ondergaan. Die brengt de nodige revalidatie met zich mee. Hierdoor zou ik sowieso tot het einde van het jaar niet beschikbaar zijn. Vandaar dat we de voorziene wissel een goede maand hebben vervroegd. Ik blijf tot het einde van de legislatuur wel nog lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, en ik werk met veel plezier verder mee achter de schermen in onze partij. Of ik bij de volgende verkiezingen nog zal opkomen, blijft koffiedik kijken”, zegt Isabel, die moeder is van twee dochtertjes.

De taak van gemeenteraadsvoorzitter nam Isabel steeds streng maar correct waar, zowel ten opzichte van partijgenoten als van de oppositie. Iedereen kreeg de toegemeten spreektijd. Elke vraag kreeg een antwoord, maar mocht geen interpellatie of beleidspunt worden. En ook de schepenen mochten niet langer uitweiden dan strikt nodig.

Nu neemt Jeroen Verdonck (37) het voorzitterschap waar, voor de rest van de legislatuur. In 2018 kreeg hij van op een achtste plaats 455 voorkeurstemmen. Hij wordt als gewoon raadslid opgevolgd door Karel Vandenbroucke (32, in 2018 vanop de negende plaats 581 voorkeurstemmen). Eerder mocht Karel Vandenbroucke al een tijdje zetelen als vervangend raadslid voor de zieke Myriam Maes.