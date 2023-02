Is de Brugse stadsleverancier een goede manier van aanbesteden?

Op 1 maart 2023 gaat het nieuwe West-Vlaamse digitaal platform www.Goedaanbesteed.be van start. Zal Brugge van dit handig instrument gebruik maken? Volgens schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) heeft Brugge zijn eigen digitale platform, de stadsleverancier.

Deze nieuwe interactieve website geeft KMO’s en kleinschalige bedrijven een duidelijk overzicht van opdrachten en openbare aanbestedingen van West-Vlaamse overheidsinstellingen die bij hun activiteit aansluiten. “Het platform is bijzonder gebruiksvriendelijk. Het is volledig gratis voor overheden en bedrijven. Gebruikers worden automatisch op de hoogte gehouden als er een match is”, legt Brugs gemeenteraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) uit.

Transparant

Via www.Goedaanbesteed.be krijgen ook lokale overheden een instrument om heel eenvoudig en transparant potentiële leveranciers in hun gemeente of regio te contacteren. Ze bepalen zelf op welke bedrijfssectoren en welke regio’s ze mikken voor hun aanbesteding. Na het publiceren van hun overheidsopdracht kunnen overheidsinstellingen eenvoudig de bedrijven contracteren die interesse tonen in een bepaalde opdracht.

Steden en gemeenten kunnen als aanbesteder op het platform overheidsopdrachten publiceren waarvan de goed te keuren uitgave onder de publicatiedrempel ligt. De drempel voor de “onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking” bedraagt op dit moment 140.000 euro.

“Voor N-VA is het ondersteunen van de lokale economie en lokale ondernemers een absolute prioriteit”, benadrukt Geert Van tieghem. Dit platform past binnen deze doelstelling want het is een ideaal instrument om de omzet en het groeipotentieel te vergroten van onze kleine KMO’s en bedrijven. Daarom stellen wij voor dat de stad Brugge zich voor 1 maart 2023 registreert op goedaanbesteed.be. Daarnaast vragen we het stadsbestuur om het bestaan van het nieuwe platform bekend te maken via de verschillende stedelijke communicatiekanalen.”

Stadsleverancier

Volgens schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) is Brugge op dat vlak een voorloper: “We hebben zwaar geïnvesteerd in het digitaal platform ‘stadsleverancier’. Vlaanderen heeft bij ons de gele mosterd gehaald!”