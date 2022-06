Inflatie baart zorgen op druk bijgewoonde gemeenteraad in Poelkapelle: “Investeringen kunnen in het gedrang komen”

Een vijftigtal toeschouwers woonde maandagavond de gemeenteraad in OC De Poelkring in Poelkapelle bij. Zij hoorden de burgemeester zich zorgen maken over de gemeentefinanciën naar aanleiding van de inflatie. “Bovendien zijn er nog enkele verrassingen uit een lijkzak gevallen zoals een meerkost van 600.000 euro voor de dorpskernvernieuwing”, aldus de burgemeester.

In het kader van ‘Gemeenteraad on the move’ vond maandagavond voor het eerst sinds december 1976 een gemeenteraad plaats in Poelkapelle. Met succes, want de vijftigtal stoelen die klaarstonden voor het publiek in De Poelkring waren zo goed als allemaal gevuld. Ze kregen met de jaarrekening 2021 een inkijk in de financiële toestand van de gemeente. “Voor 2021 zijn de cijfers relatief goed, maar net zoals alle andere overheidsinstellingen, en wellicht ook de meeste privé-ondernemingen, kreunen onze gemeentefinanciën onder de hoge inflatie waardoor wellicht investeringen en exploitatie-uitgaven in het gedrang kunnen komen”, voorspelt burgemeester Dominique Cool (N-VA). “De hoge inflatiecijfers doen bijvoorbeeld onze loonkosten veel hoger oplopen dan gebudgetteerd. In het meerjarenplan werd rekening gehouden met 1 procent loonsverhoging in 2022 en 2 procent de daaropvolgende jaren. Dit jaar komen we al zeker uit bij om en bij de 5 procent. De loonkosten zijn de grootste kostenpost die we hebben. Anderzijds is het ook zo dat de energiefacturen een veelvoud vormen van wat eerder voorzien was en de prijzen van bouwmaterialen voor onze investeringen schrikwekkend oplopen tot 25 procent en meer, net zoals de kosten voor voeding in het woonzorgcentrum bijvoorbeeld.”

“Verrassingen uit lijkzak”

“Bovendien zijn er nog enkele verrassingen uit een lijkzak gevallen zoals een meerkost van om en bij de 600.000 euro voor de dorpskernvernieuwing net als maximale troebelheid inzake de totale kost die de Houthulstseweg zal teweegbrengen. Dat er voor dit project ook nog een serieuze financiële aderlating volgt, zou niemand mogen verrassen. Aan de inkomstenzijde zien we op dit moment daarentegen geen verhogingen op korte termijn, waardoor 2022 en 2023 zeer moeilijke jaren zullen worden. Het zal ons dwingen om de tering naar de nering te zetten en onze retributieprijzen te indexeren.”

Langdurige zieken

Naar aanleiding van jaarlijkse rapportage van de stand van zaken omtrent organisatiebeheersing gaf de burgemeester ook uitleg over de operationele toestand en de dienstverlening van de gemeente. “Op vlak van human resources merken we een extreem hoog percentage langdurige zieken, tot meer dan 9 procent van ons totale personeelsbestand. Een kleine benchmark met een buurgemeente laat blijken dat dit niet zo uitzonderlijk is en we hier niet alleen zijn”, aldus Dominique Cool. “Positiever is het korte ziekteverzuim dat daalt ten opzichte van 2020 van 6,02 tot 4,57 procent. Op vlak van veiligheid en preventie hebben we minder ongevallen gehad maar diegene die we hadden waren ernstiger dan in 2020.”

62 klachten

Uit de rapportage blijkt dat de gemeente vorig jaar 62 klachten kreeg van burgers. “46 daarvan werden als ontvankelijk beoordeeld”, aldus burgemeester Cool. “Van deze 46 zijn er 17 gerelateerd aan het woonzorgcentrum, waarvan de kleine helft te maken heeft met de zorg. De overige zijn gerelateerd aan de andere gemeentelijke diensten, waarvan het merendeel op hun beurt betrekking hebben op omgevingsonderwerpen zoals mobiliteit en openbaar domein.”

“Bij de kinderopvang zien we een lagere bezettingsgraad ten opzichte van 2019. Dit komt voornamelijk door corona. We zien daar ook een serieuze stijging van opvang van kinderen met sociaal tarief. In het schooltje in Bikschote zien we een relatief stabiele bezetting. De laatste jaren steeg het aantal kleuters, dus dat ziet er niet slecht uit voor de volgende jaren.” (TOGH)