“Ik wil de burgemeester van álle Tieltenaren en Meulebekenaren zijn”: Luc Vannieuwenhuyze is klaar om de nieuwe fusiestad te leiden

Op 1 januari is het zover: Tielt en Meulebeke smelten samen tot één grote fusiestad. Met Luc Vannieuwenhuyze aan het roer als burgemeester. Het parcours richting het vanaf nu gezamenlijke Schoon Verdiep verliep niet zonder slag of stoot, maar die periode wil de CD&V’er nu achter zich laten. “Wat mij betreft, is die bladzijde volledig omgedraaid”, zegt hij. “Ik wil gewoon het beste voor ál onze inwoners.”

Er gonst een bedrijvigheid vanjewelste in het Tieltse stadhuis, wanneer we het bureau van Luc Vannieuwenhuyze (66) binnenstappen. Verschillende diensten zijn druk in de weer met computerschermen, dossiers en ander materiaal te verhuizen, want nog een goeie week en de Tieltse en Meulebeekse gemeentelijke afdelingen moeten één geheel vormen.

“We zijn er bijna”, glimlacht de gepokt en gemazelde CD&V-politicus. “Het was – en is nog steeds – een gigantische operatie, maar we zullen onze deadline mooi halen. Vanaf 1 januari 2025 zullen we de ruim 31.000 Tieltenaren en Meulebekenaren op hun wenken kunnen bedienen.”

Vannieuwenhuyze, die al sinds 1989 in de lokale politiek actief is, kan flink wat adelbrieven voorleggen: van gemeenteraadslid over schepen en burgemeester tot opnieuw gemeenteraadslid en de afgelopen zes jaar weer burgemeester van zijn geliefde stad.

“Zowel de Tieltenaar als Meulebekenaar moet ‘preus’ zijn op zijn nieuwe stad. Daar zal ik me keihard voor smijten. Elke dag opnieuw”

“Ik heb al heel wat politieke watertjes doorzwommen, maar de afgelopen campagne was ook voor mij nieuw”, geeft hij toe. “Ik ben vooral blij dat ik het werk van onze ploeg kan voortzetten. Er komen heel wat nieuwe mensen aan boord. Sterke mensen, waarmee we de continuïteit kunnen garanderen. En waarmee we heel wat projecten, die de voorbije jaren in de voorbereidende fase zaten, zullen kunnen uitvoeren.”

Daarover later meer. Het was geen evidente verkiezingsstrijd. Hoe blikt u daar op terug?

(denkt even na) “Die verrassende wending (Meulebeeks burgemeester Dirk Verwilst besloot in maart om met Team Burgemeester, en los van Luc Vannieuwenhuyze, naar de kiezer te trekken, red.) veranderde veel. Maar ondanks die plottwist heb ik de fusie altijd voorop gesteld. Die moest zo vlot mogelijk verlopen, het moest over de inhoud blijven gaan. En geen strijd tussen individuen worden.”

Dat is het onvermijdelijk wel geworden… Voor veel mensen gingen de verkiezingen in Tielt en Meulebeke tussen Verwilst en Vannieuwenhuyze.

“Dat is eigen aan deze tijd. In zo goed als elke stad of gemeente van enige omvang werden de gemeenteraadsverkiezingen haast tot enkele personen gereduceerd. Al heb ik zelf nooit die kaart getrokken. Voor ons, bij CD&V – Lijst voor de Burger, stond het collectief altijd voorop. Daar zijn we ook in geslaagd, vind ik.”

Hoe kijkt u naar de duidelijke breuk op verkiezingszondag tussen Meulebeke en Tielt? In uw eigen stad werd vooral op uw partij gestemd, bij de fusiepartner was Team Burgemeester veruit de populairste. En werd daar ook massaler naar de stembus getrokken.

“Massaal is in deze een relatief begrip. Door het wegvallen van de opkomstplicht lag het percentage stemmers overal lager. Maar het klopt dat de Tieltenaar procentueel gezien minder gestemd heeft dan de Meulebekenaar. Ik steek niet weg dat ik zoiets jammer vind, want verkiezingen moeten een democratisch feest zijn. Ik hoop dat onze beleidsmakers in Brussel deze situatie grondig evalueren. Dat de Meulebekenaar wel in grotere getale op de afspraak was, kan te maken hebben met de onterechte perceptie dat Meulebeke straks het kleine broertje zou zijn. Wat níet het geval is. Tielt en Meulebeke zijn gelijkwaardige partners. Laat dat duidelijk zijn.”

“We willen de eigenheid van Meulebeke respecteren. Ik ben ook van plan om een zitdag in het Meulebeekse gemeentehuis in te lassen. Dat blijft trouwens een open huis met een ruime basisdienstverlening”

Hoe zal u de Meulebekenaar omarmen?

“Door zijn eigenheid te respecteren. Het Meulebeekse gemeentehuis blijft een open huis waar we een ruime basisdienstverlening zullen garanderen. Meulebeke blijft zijn vaste festiviteiten behouden, zijn eigen identiteit… As we speak valt er bij alle inwoners van Tielt en Meulebeke een uitgebreide infobrochure in de bus waar we onze volledige service uit de doeken doen. Vanaf nu zijn we één team. En ik zal, naast mijn vast spreekuur in Tielt, ook een zitdag in Meulebeke inlassen. Ik wil immers de burgemeester van álle Tieltenaren en Meulebekenaren zijn.”

Kent u Meulebeke al wat?

(knikt) “Ik heb er al een redelijk netwerk, met dank aan mijn politieke activiteiten. Tielt en Meulebeke hebben al decennia een mooie verwevenheid. Meulebekenaren trekken naar de Tieltse secundaire scholen, we winkelen bij elkaar en worden op elkaar verliefd. Dat valt me telkens opnieuw op wanneer ik jubilea of trouwpartijen bijwoon. Er zijn veel gemengde huwelijken. (glimlacht) En het Meulebeekse stratenplan begin ik steeds beter te kennen.”

Luc Vannieuwenhuyze koestert geen wrok tegenover Dirk Verwilst: “We hebben een professioneel correcte relatie en willen allebei dat de fusie zo vlot mogelijk verloopt. Wat mij betreft, is deze bladzijde volledig omgedraaid.” © Wouter Meeus

Hoe is uw relatie met Dirk Verwilst? Hebben jullie elkaar nog gesproken nadat de kaarten geschud zijn?

“We zien elkaar op het overleg van Midwest (intergemeentelijk samenwerkingsorgaan, red.). We hebben een professioneel correcte relatie en willen allebei dat de fusie zo vlot mogelijk verloopt. Wat mij betreft, is deze bladzijde volledig omgedraaid. Er is zeker geen wrok.”

Straks zit de afscheidnemend Meulebeeks burgemeester op de oppositiebanken.

“Ik ben er zeker van dat hij, samen met alle andere oppositieleden, daar een correcte houding zal aannemen. Voor opbouwende kritiek zullen we ook altijd oren hebben. En dat mag best scherp zijn, zolang er geen foute informatie de wereld ingestuurd wordt.”

“Ik heb niet wakker van hoe alles voor en na de verkiezingen is gelopen, maar ik was wel bezorgd. Omdat het over de toekomst van Tielt en Meulebeke ging”

Heeft deze campagne u getekend?

(schudt het hoofd) “Neen, daarvoor heb ik al te veel meegemaakt. Ik heb niet wakker gelegen van dit hele verhaal, maar ik was wel bezorgd. Omdat het over de toekomst van Tielt en Meulebeke ging.”

Welk soort burgemeester wil u zijn?

“Dezelfde als de afgelopen zes jaar. Aanspreekbaar, bereikbaar en tussen de mensen. Het stadhuis is mijn tweede thuis. Meer dan ooit, zelfs. Ik wil veel onder het volk komen. Vanaf januari ook in Meulebeke. Evenementen bijwonen, recepties meepikken… Want op zo’n momenten spreken mensen vrijuit en hoor je wat écht leeft.”

En hoort daar ook aanwezigheid op sociale media bij?

(lacht) “Persoonlijk maak ik daar geen gebruik van. Het is mijn overtuiging dat sociale media geen must zijn voor de uitoefening van het burgemeesterschap. Mijn deur staat open, mijn telefoonnummer is op de website van de stad te vinden, ik hou een vrij spreekuur en via de vele ontvangsten, huwelijken en jubilea hoor ik bemerkingen, suggesties, vragen en noden van de inwoners.”

Luc Vannieuwenhuyze in zijn bureau van het Tieltse stadhuis, vanaf 1 januari het gezamenlijke Schoon Verdiep van zowel Tielt als Meulebeke. © Wouter Meeus

U leidt een coalitie met Iedereen Telt en Vooruit, goed voor 18 van de 31 zetels. Een solide basis?

“Daar ben ik van overtuigd. De ruggengraat van de afgelopen zes jaar blijft behouden en wordt versterkt met nieuwe gezichten. De voorbije bestuursperiode hebben we binnen het schepencollege elk punt in unanimiteit kunnen beslissen. De neuzen staan in dezelfde richting.”

Wat willen jullie in beweging brengen?

“Er liggen heel wat projecten klaar om te realiseren. Ik denk aan de nieuwe Tieltse brandweerkazerne, de nieuwe sportinfrastructuur, de heraanleg van de Neringenstraat en Deinsesteenweg, om er maar enkele te noemen. De Watewysite zullen we aankopen en uitbreiden. Het huidige mobiliteitsplan wordt onder de loep genomen. Daar hebben we al aan geschaafd, maar we willen nog enkele doordachte aanpassingen doen. Dit zijn maar enkele voorbeelden. Momenteel werken we aan een gedetailleerd bestuursakkoord dat de basis zal vormen voor het op te maken meerjarenplan.”

“Of ik al aan mogelijk opvolging heb gedacht? Dat is momenteel niet aan de orde. Nu ligt de volle focus op onze fusiestad”

En wat met de Collegesite? Het dossier hangt al decennia als een molensteen rond elk stadsbestuur.

“De voorbije jaren hebben we daar belangrijke stappen gezet. Achter de schermen, maar minstens even doorslaggevend als het moment dat er effectief gebouwd wordt. Ik hoop vurig dat dat laatste straks ook effectief zal gebeuren. Vincent Byttebier wordt als bevoegd schepen projectcoördinator voor de publiek-private samenwerking Collegesite.”

Dan is er ook nog de zwembadsaga…

“Daar is een externe partner een grondige studie voor aan het uitvoeren. We wegen drie locaties tegen elkaar af: de sportsite van Tielt, Ter Borcht in Meulebeke en de zone Kasteelstraat-Meulebeeksesteenweg. Het doel is eenvoudig: we willen een nieuw zwembad bouwen op de best mogelijke locatie. Het Meulebeekse zwembad heeft nog een exploitatievergunning tot 2030.”

Wat ligt er op Meulebeekse bodem bovenaan?

“Met Ter Borcht hebben we een prachtige groene parel in handen. Het recreatieve en sportieve karakter daarvan willen we nog verder uitdiepen. En Ter Deeve willen we een doordachte sociale invulling geven.”

Een beeld van de start van de huidige bestuursperiode: Luc Vannieuwenuyze legt bij gouverneur de eed af als burgemeester van Tielt. © Davy Coghe

Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2030 zal u 72 zijn. Denkt u stilaan aan uw afscheid?

(even stil) “Dat is momenteel niet aan de orde. Ik weet ook wel dat mijn tijd van gaan dichterbij is dan die van komen, maar nu ligt mijn volle focus op onze fusiestad. Een vlotte opstart, dat is wat telt. Hoe de wereld in 2030 er zal uitzien, bekijken we dan wel. Maar een opvolgingsakte of iets in die lijn ligt niet op tafel. Ik wil me meer dan fulltime inzetten.”

En dat doet u straks met liefst vijf nieuwjaarsrecepties. Januari, nieuwjaarsmaand!

“Dat mag ik letterlijk nemen. Zondag 5 januari in Tielt, zondag 12 januari in Meulebeke, vrijdag 17 januari in Schuiferskapelle, zondag 19 januari in Aarsele en vrijdag 24 januari in Kanegem. Ik kijk er nu al naar uit om met iedereen het glas te heffen. Op een succesvol 2025.”

Wanneer zal u een gelukkig burgemeester zijn?

“Simpel: wanneer alle inwoners zich hier goed voelen, hier graag wonen en werken. De Tieltenaar en Meulebekenaar moet preus zijn op zijn nieuwe stad. Daar zal ik me keihard voor smijten. Elke dag opnieuw.”