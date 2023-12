“Ik ben afgeleverd in een rieten mand”: Yngvild Ingels (N-VA) krijgt staande ovatie na emotionele getuigenis in Kamer over zoektocht naar ouders

Minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) vindt dat er een onderzoek moet komen naar de duizenden kinderen die ongehuwde moeders tussen de Tweede Wereldoorlog en de jaren 80 van de kerk moesten afstaan voor adoptie. Dat doet hij na een emotionele getuigenis van N-VA-Kamerlid Yngvild Ingels uit Lauwe bij Menen, die zelf al jaren naar haar biologische ouders zoekt. Ze deed bij ons al haar verhaal: “Vijf dagen na mijn geboorte ben ik afgeleverd bij mijn ouders. In een rieten mandje. Ook zij kregen amper informatie. Hen werd alleen verteld dat ik afgestaan werd omdat mijn biologische moeder te jong was.”

Het Laatste Nieuws liet moeders en adoptiekinderen getuigen over de praktijken van de kerk. Ongehuwde meisjes en vrouwen werden decennialang verplicht om hun baby af te staan aan adoptieouders, die er vaak grof geld voor betaalden. Het zou gaan om zo’n 30.000 kinderen.

Staande ovatie

Minister van Justitie Paul Van Tigchelt kreeg van de Kamer vragen van meerdere kamerleden. Vooral de emotionele getuigenis van Yngvild Ingels (N-VA), destijds zelf geadopteerd na tussenkomst van de kerk en al jaren op zoek naar haar biologische ouders, maakte indruk. Ze kreeg na afloop een staande ovatie van zowat het hele halfrond. “Via het zoekregister ben ik enkele dingen te weten gekomen, maar veel te weinig. Dat is wat mij kwaad maakt”, getuigt Yngvild bij ons. “Niet dát ik geadopteerd ben – want ik heb fantastische ouders -, wél dat ik niets te weten kan komen over mijn verleden. Er is gewoon geen documentatie beschikbaar en dat is te wijten aan een nalatige overheid. Daarom kom ik met mijn verhaal: in de hoop dat dat in de toekomst niet meer gebeurt.”

“Er is gewoon geen documentatie beschikbaar en dat is te wijten aan een nalatige overheid” – Yngvild Ingels

Van Tigchelt sprak van “ontieglijk leed, veroorzaakt door gruwelpraktijken van de kerk”. De minister vindt dat de feiten grondig onderzocht moeten worden en ziet daarin onder meer een rol voor de parlementaire onderzoekscommissie die zich momenteel buigt over het seksueel misbruik in de kerk. “Het is onze verantwoordelijkheid dat de slachtoffers krijgen waar ze recht op hebben, dat ze erkend worden, dat we de feiten tot op het bot uitspitten en dat dit nooit meer gebeurt.”

Of er ook juridische gevolgen kunnen komen is minder zeker, gaf Van Tigchelt tegelijkertijd aan. De meeste feiten zijn immers wellicht verjaard. Bovendien is mensenhandel pas strafbaar sinds 1995, terwijl de feiten plaatsvonden tussen WOII en de jaren 80.