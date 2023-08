IJzerwake dan toch vergund: “Maar Dries Van Langenhove moet straks op zijn woorden letten”

De IJzerwake mag plaatsvinden in de Vredesstad, met Dries Van Langenhove als gastspreker. Het “voorbehoud” dat de organisatoren zouden gemaakt hebben op het nieuwe vredescharter van de stad is verdwenen volgens de burgemeester. “Maar Dries Van Langenhove moet straks op zijn woorden letten.”

“Dries Van Langenhove is nog niet veroordeeld, dus juridisch kunnen we hem niet tegenhouden te spreken”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Maar het ondertekende Vredescharter geldt voor de organisatie, voor wat daar die dag zal gebeuren, én voor de woorden die dan uit de mond van Dries Van Langenhove zullen rollen. Zoals elk jaar zullen we op het evenement zelf zorgen voor voldoende politionele aanwezigheid, in uniform en in burger. Ook in de aanloop tot het evenement blijven we waakzaam: politiediensten zijn al enkele weken aan de slag om sociale media en andere kanalen te monitoren op signalen van oproer, maar op dit moment hebben we nog geen verontrustende berichten ontvangen.”

Vergunning blijft overeind

Na het verbod van Kameraadschapsavond op zaterdag leek ook IJzerwake op zondag op de helling te staan, omdat de organisatoren volgens de burgemeester voorbehoud zouden gemaakt hebben op het nieuw vredescharter van de stad tegen racisme, discriminatie en haatspraak.

“We hebben intussen een schrijven ontvangen van het juridisch kantoor dat IJzerwake bijstaat”, aldus Talpe. “Daarin worden het voorbehoud op het vredescharter ingetrokken. Ze ondertekenen het dus onvoorwaardelijk, zoals wij vroegen. Het gevolg is dat de vergunning overeind blijft.”

Kameraadschapsavond verboden

Kameraadschapsavond blijft wel verboden. “Daarvoor werd geen Vredescharter ondertekend én er was niet voldoende transparantie over het evenement”, stelt Talpe.

Maar daar legt IJzerwake zich niet bij neer. “Onze advocaat vecht dat verbod aan bij de Raad van State en daar verwachten we de komende dagen uitspraak”, zegt IJzerwake-voorzitter Wim De Wit. “Had de stad nu ook de IJzerwake zelf verboden, dan zouden we daartegen ook naar de rechtbank getrokken zijn. Ik ben tevreden dat de IJzerwake normaal zal verlopen. Het zou achterlijk en dom zijn om dan zaken te zeggen en te zingen die niet toegelaten zijn. Op de IJzerwake is dit in twintig jaar nog nooit gebeurd.” (TP)