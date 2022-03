Iepers gemeenteraadslid pleit voor zone waar zwijnenstiften toegelaten zijn tijdens 50-dagen

Een opmerkelijk voorstel op de Ieperse gemeenteraad deze week. Sam Vancayseele (Groen) pleitte voor een zone waarbinnen tijdens de 50-dagenviering het gebruik van zwijnenstiften, scheerschuim en andere bevuilende stoffen toegelaten is, maar ving bot bij burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

Ieder jaar stemt de gemeenteraad over een bijzondere politieverordening naar aanleiding van de 100-dagenviering van de laatstejaars, maar Sam Vancayseele (Groen) vindt dat een jammere manier van besturen. “We vinden deze politieverordening bijzonder stigmatiserend en ze legt bovendien een volledig verkeerde focus”, aldus Vancayseele. “Zoals we al eerder meedeelden zien we veel meer waarde in sensibilisering rond een gezond uitgaansklimaat van consent en zorg voor je medeleerlingen. Daarnaast vinden we ook dat de 100-dagenviering of dit jaar de 50-dagenviering een specifiek karakter heeft, dat wat dreigt de verdwijnen door deze belemmering.”

Zone aanduiden

Dat bracht het gemeenteraadslid van Groen tot een opmerkelijk voorstel. “Wil de stad een zone aanduiden waarbinnen het gebruik van zwijnenstiften, scheerschuim en andere bevuilende stoffen toegelaten is? Wie deze zone betreden kan deelnemen aan het bekladden van medeleerlingen en geeft ook toestemming om zelf beklad te worden met deze bevuilende stoffen”, duidde Sam Van Cayseele.

Zonder beperkingen

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) vertelde in haar antwoord dat haar dochter dit jaar ook één van de feestvierders is. “Eerst en vooral even zeggen dat ik bijzonder content en opgelucht ben dat onze jongeren die afstuderen hun 50-dagen zullen kunnen vieren en dat – zoals het er nu uitziet – zonder beperkingen. Het is hen van harte gegund. Ze hebben de voorbije twee jaar al zoveel moeten missen, het is een verademing dat zij nu terug met velen mogen samenkomen en, jawel, zelfs terug dansen.”

Eenduidigheid gaat verloren

Het voorstel van Sam Vancayseele kan echter niet op haar steun rekenen. “het is out-of-the-box gedacht maar in de praktijk lijkt het ons niet wenselijk om een soort arena op te zetten waar iedereen elkaar zomaar kan bespringen en bekladden. Het zal de drempel ook veel lager maken om hetzelfde te doen buiten de zone. De eenduidigheid gaat dan ook verloren, zowel voor de politie als voor de jongeren. Ik heb dit ook afgetoetst met onze politie en de jeugddienst, daar hoor ik hetzelfde signaal. Maar er zal heel wat anders te doen zijn: er is een fuif, een ontbijt en is men nog een extra aan het uitwerken ter vervanging van de karrentocht. Meer daarover volgt nog.”

Politieverordening

“De verordening die hier voorligt is aan het begin van deze legislatuur al versoepeld, net met de bedoeling om meer vertrouwen te geven aan onze jongeren. Maar op uitdrukkelijke vraag van de politie, behouden we de verordening aan in deze vorm, zodat de politie toch preventief kan optreden. Dit loopt goed. Op die manier houden we het voor iedereen aangenaam”, besloot de burgemeester. (TOGH)