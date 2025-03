Ieper kaart gemiste subsidies aan bij Vlaams minister Hilde Crevits: “Voor IFFM 3.0 hopen we wel op substantiële subsidies”

Tijdens het overleg met Vlaams minister Hilde Crevits kaartte het stadsbestuur aan dat Ieper bij heel wat subsidierondes uit de boot viel, onder andere bij de restauratie van de lakenhallen, de heraanleg van de Leet en nu ook voor de bouw van het nieuwe zwembad. “We krijgen nu 1,1 miljoen euro subsidies, maar hadden 4,5 miljoen euro kunnen krijgen”, zegt burgemeester Katrien Desomer.

Op donderdag 20 maart bracht Vlaams minister Hilde Crevits een werkbezoek aan het stadsbestuur van Ieper. Tijdens haar bezoek ging ze in dialoog met het college van burgemeester en schepenen over verschillende actuele thema’s die de stad aanbelangen.

Restauratie lakenhallen

“We hebben vooral een beeld proberen te schetsen van de uitdagingen waar onze stad voor staat”, zegt burgemeester Katrien Desomer (Team Ieper). “En dan vooral de financiële uitdagingen, maar ook het feit dat heel wat zaken ertussen zijn gepasseerd. Bijvoorbeeld bij de restauratie van de lakenhallen hadden we vijf miljoen euro extra kosten omdat er geen indexering was van Vlaamse middelen. Voor de heraanleg van de Leet betaalden we ook twee miljoen euro extra omdat er geen extra tussenkomst was vanuit Erfgoed.”

Zwembad

“Ook in de toekomst zijn er uitdagingen. Bijvoorbeeld het zwembad, waar we nu 1,1 miljoen euro subsidies voor krijgen, maar we hadden eigenlijk 4,5 miljoen euro kunnen krijgen omdat er ondertussen een nieuwe subsidieregeling is. Ieper is opnieuw de enige stad die uit de boot valt. Ook al zijn we nog niet gestart met bouwen kunnen we niet meer in aanmerking komen voor de nieuwe subsidies. Dus er lopen toch een aantal zaken mis.”

Centrumfunctie

“Wij zijn een stad die een centrumfunctie vervult maar die geen centrumstad is, een nagel waar we al heel dikwijls op geklopt hebben. Voor de lakenhalle waren we niet de enige die uit de boot vielen. Er zijn nog steden en gemeenten die meerkosten hadden, maar die hebben geen gebouwen van de grootte van onze lakenhallen. Of geen duizenden lijken onder de Leet die archeologisch onderzocht moesten worden. Die problematieken hebben we aangekaart.”

IFFM 3.0

De burgemeester hoopt dan ook dat de Vlaamse overheid in de toekomst daarmee rekening houdt als er weer subsidies aangevraagd worden. “We hebben ook wel geprobeerd om er een positief verhaal van te maken en gezegd dat we klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst. Er zijn nog projecten in de pijplijn waarvan we wel hopen op extra subsidies. Eén ervan is In Flanders Fields Museum 3.0. Dat was dan het einde van ons betoog, waarbij we daar toch op een substantiële ondersteuning hopen vanuit Vlaanderen.”

100 jaar Menenpoort

“De dialoog met de burgemeester en schepenen was bijzonder leerrijk”, zegt minister Hilde Crevits. “Het worden alvast boeiende jaren in Ieper zeker met de viering van 100 jaar Menenpoort in 2027. Het herdenkingstoerisme en het waardevolle erfgoed zijn bijzonder belangrijk voor de stad en de hele Westhoek met de duizenden bezoekers elk jaar opnieuw.” (TOGH)