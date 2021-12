Houthulst plant voor ruim 5 miljoen euro investeringen in 2022

Op de gemeenteraad van donderdag legde burgemeester Joris Hindryckx uit dat bijna de helft (2 miljoen euro) daarvan voorzien is voor de herinrichting van de Markt van houthulst. Andere belangrijke investeringen zijn de uitbreiding van het administratief centrum in de Terreststraat en de doortocht in Jonkershove.

De aanpassingen van het meerjarenplan waren de belangrijkste punten op de agenda van de gemeenteraad donderdagavond, die door de verstrengde coronamaatregelen opnieuw digitaal plaatsvond. Daaruit blijkt dat Houthulst in 2022 voor 5.089.475 euro aan investeringen plant. Dat is het hoogste bedrag van heel de legislatuur. “De investeringen van 5 miljoen euro zijn vooral voor 2022, maar zullen wellicht nog uitgesmeerd worden naar de volgende jaren”, legde burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) uit. “In dat bedrag is onder andere een grote 700.000 euro opgenomen om de onderpastorie in de Terreststraat, naast het administratief centrum waar vroeger de kinderopvang was, af te breken. De bedoeling is om daar een nieuwbouw te zetten om het administratief centrum uit te breiden, onder andere met een schepenzaal zodanig dat het gebouw van nu volledig kan gebruikt worden voor de administratie.”

Herinrichting Markt

De grootste hap in het investeringsbudget is echter voor de vernieuwing of de herinrichting van de Markt van Houthulst. “Daarvoor is ongeveer 2 miljoen euro voorzien”, aldus Hindryckx. “We zijn daar nu volop mee bezig met het college van burgemeester en schepenen. Wij hopen dat we in januari of ten laatste in februari met een voorstel kunnen komen.”

Bibliotheek

“Er is ook 1 miljoen voorzien voor de bibliotheek”, vervolgde de burgemeester. “Dat kan nog alle kanten uit, maar één iets is zeker en dat is dat het gebouw zoals het nu is niet langer dienst kan doen als bibliotheek. Dat is versleten. Ofwel moeten we daar vernieuwingen doen, ofwel moeten we naar een andere locatie gaan. Heel concrete plannen hebben we daar nog niet.”

Bufferbekken

Er is een kleine 600.000 euro voorzien voor de doortocht in Jonkershove en 800.000 euro voor de vernieuwing van allerhande wegen, voetpaden en fietspaden. “Dan is er ook nog een klein bedrag van 130.000 euro voor het langverwachte bufferbekken, dat nu niet aan het Zwartegat zal komen, maar ergens anders.”

Belastingen

Ondanks het hoge investeringsbudget zullen de belastingen niet stijgen in 2022. “Wij zullen voor 3,7 miljoen euro lenen en een stuk dividenden innen van Fluvius, maar we zullen voor 1,4 miljoen euro leningen ook aflossen”, duidde Hindryckx. “We zitten op een negatieve autofinancieringsmarge van 126.000 euro. Dat is op zich geen probleem. Dat mag in de loop van de legislatuur negatief zijn, maar op het einde van de legislatuur moet het wel positief worden, en voorlopig is de verwachting dat we eindigen op een positief saldo van 51.198 euro. De helft van de ontvangsten zijn belastingen. In 2020 brachten de opcentiemen op de onroerende voorheffing 3 miljoen euro op. In 2021 is dat geraamd op 2,9 miljoen euro, maar ongetwijfeld zal dat meer zijn. Onder andere omdat er nog constant wordt bijgebouwd in de gemeente. In 2022 worden de opcentiemen geraamd op 3,1 miljoen euro in 2022. Door de economische structuur van onze gemeente zijn de inkomstenbelastingen niet zo coronagevoelig, of toch minder dan veel andere gemeenten. We hadden 2,4 miljoen euro ontvangsten hiervan in 2020, dus de grondlasten brengen ons meer op dan inkomstenbelastingen.”