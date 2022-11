Hooglede wil Wereldoorlog I laten herleven op Duitse Militaire begraafplaats

De gemeente Hooglede zet in op Augmented Reality op de Duitse Militaire begraafplaats om Wereldoorlog I te laten herleven.

Het project ‘Het Landschap getuigt’ wil in 2023 en 2024 heel wat toeristen naar de Westhoek halen. Ook Hooglede springt mee op die kar. “Tegen april 2023 wordt een app gecreëerd met Augmented Reality”, verduidelijkt Schepen voor Toerisme Frederik Sap (Allen 8830). “Een oorlogverpleegster die verschijnt als virtuele belevingslaag op de smartphone, zal op een toegankelijke manier beklijvende, historisch correcte informatie geven over de begraafplaats en de menselijke verhalen die verbonden zijn met de plaats. Vanuit haar standpunt van zorgverlener vertelt deze fictieve figuur historisch onderbouwd over het oorlogsverloop en de ellende die ze meemaakte in Hooglede.” In 2024 komt er ook een theaterwandeling, met een mix van bekende en lokale acteurs.