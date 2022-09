Hilde Crevits nadat ze onwel werd tijdens onderhandelingen: “Er is niks ernstigs aan de hand”

Vlaams minister Hilde Crevits is “serieus geschrokken” toen ze zaterdag onwel werd tijdens de begrotingsonderhandelingen. Dat zegt ze in een reactie aan onze krant. “Het was best akelig. Maar er is niks ernstigs aan de hand met mij. Het komt allemaal goed.”

Hilde Crevits (CD&V) is zaterdag onwel geworden tijdens onderhandelingen over de Vlaamse begroting in Brussel. De minister uit Torhout werd overgebracht naar het ziekenhuis en kreeg enkele dagen rust voorgeschreven. De onderhandelingen werden zondag voortgezet zonder Crevits.

“Niet alles verloopt zoals je het zelf zou willen in het leven. En evenmin in de politiek”, vertelt Hilde Crevits nu. “Het was best akelig om onwel te worden tijdens de begrotingsonderhandelingen. De timing kon moeilijk slechter. Ik ben uiteraard serieus geschrokken. Ik werd veiligheidshalve naar een plaatselijk Brussels ziekenhuis gebracht en daar hebben de spoedartsen en -verplegers hun uiterste best voor me gedaan.”

“Ik voel dat het tijd zal vergen om weer volledig op krachten te komen, maar geen zorgen: het komt goed”, verzekert de minister. “Ik kreeg enkele dagen gedwongen rust opgelegd, maar totale rust is erg moeilijk midden in belangrijke onderhandelingen, waar ik weliswaar niet fysiek bij ben, maar waarbij ik constant telefonisch bereikbaar blijf. Ik wil sowieso mijn politieke collega’s bedanken voor de steun die ik heb mogen ervaren toen ik lichamelijk even de rol moest lossen. Maar ik herhaal: er is niets ernstigs aan de hand, het komt allemaal goed.”