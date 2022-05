Hilde Crevits (CD&V) volgt Wouter Beke op: ze wordt Vlaams minister van Welzijn en Visserij

Hilde Crevits volgt Wouter Beke op als minister van onder andere Welzijn en Visserij in de Vlaamse regering. Haar bevoegdheden Werk en Economie gaan over naar Vlaams Parlementslid Jo Brouns die zo een nieuwe minister wordt. Volgens partijvoorzitter Joachim Coens heeft de partijraad dat voorstel met 87 procent van de stemmen goedgekeurd.

Na het vertrek van Wouter Beke als Vlaams minister voor Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding ging CD&V op zoek naar een plaatsvervanger. Die hebben ze nu gevonden met Hilde Crevits.

Crevits verlaat haar departement als minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw. “Als gezinspartij is het departement Welzijn voor ons absoluut cruciaal”, zo legt voorzitter Joachim Coens de keuze uit. “Daarom hebben we ervoor gekozen om onze meest ervaren minister door te schuiven naar dit zware departement. Hilde kent deze dossiers als viceminister-president al en zal dus een snelle start kunnen maken. Dit vind ik erg belangrijk voor het vertrouwen van de mensen, vooral in de sector.”

Naast haar nieuwe bevoegdheden blijft Hilde Crevits ook viceminister-president in de Vlaamse regering.

Hilde Crevits samen met haar ouders, schoonouders en echtgenoot bij haar kangoeroewoning. © Johan Sabbe JS

Eerder vertelde professor Carl Devos nog aan onze krant dat hij niet meteen een West-Vlaamse opvolger zag voor Wouter Beke. “Vergeet niet dat Hilde Crevits, de CD&V-ster in onze provincie, ook niet eeuwig zal meegaan. Zij ligt trouwens overhoop met haar achterban, de boeren, door het stikstofakkoord”, liet hij optekenen.