Heuvellandse oppositie wil burgemeester niet volgen in zijn motie tot steun aan personeel en vrijwilligers

Een aangekondigde interpellatie van Nathan Duhayon (CD&V) over het gebrek aan betrokkenheid en communicatie van de gemeente in de zaak van de vernietiging van de verkiezingen draaide wel erg raar uit toen burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) tijdens zijn antwoord plots op de proppen kwam met een motie tot steun aan de vrijwilligers en het personeel die dienst deden tijdens de verkiezingen. Volgens hem zijn die onterecht de kop van jut in het hele verhaal. Oppositiepartijen CD&V en N-VA spreken absoluut hun steun uit aan die mensen, maar weigeren zich voor de kar te laten spannen van de burgemeester.

Maar eerst de interpellatie, op een gemeenteraadszitting in de oude samenstelling overigens, waar het allemaal mee begon. Vooreerst vindt Nathan Duhyaon het onbegrijpelijk dat de gemeente Heuvelland, die partij was in het geding en was opgeroepen, niet verscheen op zitting van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. “De gemeente Heuvelland heeft specifieke belangen in dit geding die afwijken van die van de andere partijen, namelijk het waarborgen van een eerlijk verloop van de verkiezingen, het verdedigen van de gevolgde procedures en het met absolute zekerheid kunnen bevestigen dat het verkiezingsresultaat sluitend en betrouwbaar is. Tenslotte hebben we als gemeente vooral baat bij duidelijkheid.”

Op 24 december heeft die Raad de verkiezingen nietig verklaard. “De gemeente Heuvelland had de mogelijkheid om tegen deze nietigverklaring in beroep te gaan, maar heeft hiervan geen gebruik gemaakt”, aldus nog Nathan Duhayon. “Als we ervan uitgaan dat alles correct is verlopen, de procedures zorgvuldig zijn gevolgd en het verkiezingsresultaat sluitend is, roept het vragen op waarom de gemeente Heuvelland op geen enkel moment werd verdedigd. Het zou juist een blijk van respect zijn voor de inzet van vrijwilligers en gemeentepersoneel als de gemeente zelf hun belangen actief zou behartigen, in plaats van dit over te laten aan enkele politieke partijen met hun eigen agenda in deze zaak.”

“Geen communicatie”

Verder vindt Nathan Duhayon het vreemd dat er rond heel deze zaak geen enkele officiële communicatie is gebeurd vanuit de gemeente. “Noch in het gemeentelijk infoblad, noch op de website of op sociale media werd melding gemaakt van de vernietiging van het verkiezingsresultaat. Terwijl er bij de inwoners veel vragen leven, blijft het stil vanuit de gemeente. Ook in de nasleep van het forensische rapport van Audit Vlaanderen bleef elke vorm van communicatie vanuit de gemeente uit, hoewel dit dossier veel vragen opriep bij de inwoners.”

“Op 7 januari 2025 werd de gemeente door de Raad van State verplicht om het verzoekschrift (van Wieland De Meyer, nvdr.) tot het starten van de beroepsprocedure ter inzage te leggen in het gemeentehuis. Dit verklaart de plotselinge openheid en transparantie. Toch ontbreekt opnieuw alle officiële communicatie hierover vanuit de gemeente. Zelfs de gemeenteraadsleden worden niet geïnformeerd dat het verzoekschrift kan worden ingezien en moeten dit zelf ontdekken via de Facebookpagina van de partij Gemeentebelangen. Dit terwijl ook van lokale besturen wordt verwacht dat zij actief openbaarheid van bestuur naleven.”

“We moeten heel voorzichtig zijn”

In zijn antwoord ging burgemeester Wieland De Meyer eerst in op de opmerkingen rond de communicatie. “De dossiers van de verkiezingsklacht en van Audit Vlaanderen hebben niets met elkaar te zien, behalve dan dat ze uit de mouw van dezelfde klager komen. Maar gezien jullie volgehouden inspanningen om dit altijd met elkaar te mengen zal ik ze dus ook maar samen beantwoorden. Het is zo dat de gemeentelijke communicatie altijd onafhankelijk en neutraal gebeurt. Daar waken we sterk over. In beide zaken is het niet evident te communiceren zonder iets verkeerd te zeggen. Zeker als je weet dat ieder woord of feit door de klager misbruikt worden om te gebruiken in de vele andere procedures. Daarom communiceert de gemeente in deze dossiers, net zoals ze dat ook in het verleden deed in de dossiers van deze klager zelf, enkel wat wettelijk bepaald is. Vroeger werd daar door de oppositie nooit een opmerking over gemaakt. Concreet: bij de procedure van Raad van State is wettelijk bepaald dat het moet uithangen, wat gebeurde. Bij de audit is zonet een begeleidingscommissie opgericht, wat morgen dan ook gecommuniceerd zal worden door de gemeente.”

En dan het antwoord op de vraag waarom de gemeente afzijdig bleef in het de behandeling van de klacht. “Vooreerst was de gemeente in de originele aanklacht niet geselecteerd als partij, ze werd door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen toegevoegd als partij. Er kan dus over gediscussieerd worden als dat juridisch dan wel kan om tussen te komen. Maar gezien de vele juridische scherpslijperij die we hier al mochten meemaken, wilden we hier toen en nu geen risico in lopen.”

“En ten tweede : voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen gaf je aan dat je je eigen persoonlijke commentaar zou geven, wat we hebben gelezen en gehoord. Er was dus van jullie kant geen intentie om iets samen te bekijken. Ook na de uitslag was jullie communicatie wel heel duidelijk aan de agressieve kant. Dergelijke communicatie gaf dus wel heel duidelijk aan dat er niet bepaald bereidheid was om tussen kerstdag en nieuwjaar een gezamenlijk gemeentelijk standpunt in te nemen, wat wel nodig is als je reageert in naam van de gemeente. En zonder overleg en gemeenschappelijk standpunt de gemeente laten tussenkomen zou gegarandeerd ook de discussie gegeven hebben dat de gemeente opkomt voor mijn of onze belangen.”

“Het is nog niet te laat…”

Maar het is nog niet te laat om als gemeente te communiceren, zo oordeelde de burgemeester, en daarom vond hij het wel een goed idee om nu als gemeenteraad eens een duidelijk en eensgezind statement te maken, in de vorm van een motie aan de Raad van State, “ter verdediging van de vrijwilligers en personeelsleden die te goeder trouw en naar godsvrucht en vermogen hebben gewerkt op de dag van de verkiezingen en de voorbereiding er naartoe.” Hij had alvast een kort statement voorbereid waar iedereen zich volgens hem kan in vinden. “Bewust apolitiek gehouden, en over de precieze bewoordingen kunnen we nog discussiëren. Ik denk dat we dit meteen kunnen agenderen en goedkeuren. Unaniem als je het mij vraagt, anders heeft het weinig kracht.”

Dat het nu allemaal plots zo snel moest gaan, deed de oppositie toch wel even knipperen met de ogen. Nathan Duhayon vroeg een korte schorsing van de zitting voor overleg met zijn groep, waarbij Ivo Fonteyne zich aansloot. Lang bleven ze overigens niet weg, en bij de herneming van de zitting was meteen duidelijk dat de oppositie het plan van de burgemeester niet zou steunen. “Wij spreken absoluut onze steun en respect uit voor het personeel en de vrijwilligers, wij hebben hen ook nog nooit aangevallen”, aldus Nathan Duhayon, “maar we hebben evenveel respect voor de onafhankelijke instellingen die de Raad voor Verkiezingbetwistingen en de Raad van State zijn. En je had ons toch wel vooraf kunnen betrekken bij het opstellen van die tekst. We gaan deze motie niet steunen, we wachten af wat de Raad van State zal doen. We gaan niet als gemeente tussenkomen in een beroep van de burgemeester persoonlijk. Temeer daar er getuigenissen zijn van precies vrijwilligers die zeggen dat ze het slachtoffer zijn van een persoonlijk conflict tussen de burgemeester en de vroegere algemeen directeur.”

Na de zitting kregen we ook nog een reactie van Ivo Fonteyne van N-VA. “Over de motie die de burgemeester onverwachts door onze strot poogde te duwen kan ik kort zijn. Het is de burgemeester zelf die in persoonlijke naam beroep aantekende bij de Raad van State. Nu wou hij dus duidelijk de gemeenteraad inschakelen om zijn dossier daar te vervolledigen. En hij liet het natuurlijk weer uitschijnen dat de oppositie tegen het personeel en de vrijwilligers van de gemeente zou zijn, wat uiteraard geenszins het geval is! In plaats van respect te hebben voor de beslissingen van onafhankelijke organisaties als de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, de Raad van State en Audit Vlaanderen, legt hij weer alle schuld bij andere partijen.”