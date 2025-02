Heuvellandse gemeenteraad in peis en vree

Het was een tijdje geleden dat we in Heuvelland nog eens een rustige gemeenteraad hadden meegemaakt : in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de geldigheid van de verkiezingen van 13 oktober, die allicht positief zal zijn, hield iedereen zich kalm op wat dus waarschijnlijk de laatste zitting van de oude ploeg zal zijn geweest. Geen enkele vraag ook op het einde van de zitting, en zelfs de brief die voormalig algemeen directeur Jef Huyghe aan alle raadsleden heeft geschreven, kwam niet ter sprake.

Bij het begin van de zitting had Nathan Duhayon (CD&V) wel een opmerking over het ontbreken van het audioverslag van de vorige zitting. “Dit verslag moet normaal beschikbaar zijn tegen ten laatste acht dagen voor de volgende zitting, maar nu is het er nog altijd niet. Voor ons is dat deze keer extra belangrijk om twee redenen : ten eerste worden ons zowel in de pers als op sociale media allerlei zaken in de mond gelegd of minstens uit de context getrokken, waardoor het belangrijk is dat de opname voor verduidelijking kan zorgen. Ten tweede zijn de notulen van deze zitting volgens mij onvolledig, waardoor het audioverslag extra belangrijk is. Ons huishoudelijk reglement (artikel 32) schrijft immers letterlijk voor dat alle besproken onderwerpen vermeld moeten zijn in de notulen, ook die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. De notulen en het zittingsverslag zijn de enige manier waarop wij valse claims in de (sociale) media kunnen weerleggen.”

“Op de vorige gemeenteraad is er hier last minute een motie neergelegd, waarvan de spoedeisendheid niet is vastgesteld door twee derde van de gemeenteraadsleden en waarbij er geen motivering van die spoedeisendheid is vermeld in de notulen, allemaal in strijd met nog een ander artikel in het huishoudelijk reglement (artikel 15). Van die motie is er uiteindelijk geen enkele melding in de notulen van de gemeenteraad, dus zijn die onvolledig.”

Deze tussenkomst werd echter meteen kortgesloten door algemeen directeur Ben Hamerlinck : “Wegens technische problemen met het audiosysteem hebben we heel wat moeite gehad om het audioverslag helemaal in orde te krijgen. We kunnen dat nu snel beschikbaar stellen, ik neem de verantwoordelijkheid op mij.”

Grotere PMD-zakken

Voor de rest enkel wat kleinere punten. Zo komt er vanaf juni-juli een grotere PMD-zak voor wie dat wenst. Schepen Bart Vanacker (GB) : “Naast de standaardzak van 60 liter zal er dan ook een zak van 90 liter beschikbaar zijn. Eerst enkel op het gemeentehuis, als we zien dat vraag voldoende groot is, dan breiden we dat uit naar de verkooppunten in de winkels.”

Er komt een globale aanpak van de vervanging van de versleten riooldeksels op de Heuvellandse wegen. Schepen Dirk Baekelandt (GB) :“We vervangen er in één keer 40, wat in totaal ongeveer 100.000 euro zal kosten.” Geert Debergh (CD&V) wou weten om welke 40 deksels het hier gaat. De schepen beloofde hem de lijst te bezorgen en stond open voor de suggestie van Geert om daar eventueel nog exemplaren aan toe te voegen die niet op de lijst staan.

En de gemeente gaat een nieuw raamcontract afsluiten voor het leveren en plaatsen van graf- en urnekelders op de begraafplaatsen. Schepen Lieve D’Haene (GB) : “We voorzien hiervoor een budget van 60.000 euro op vier jaar, en het contract wordt gemaakt op basis van eenheidsprijzen. Het valt immers moeilijk te voorspellen hoeveel we er nodig zullen hebben, nu meer en meer families ervoor kiezen om de asurne van hun overledene thuis te bewaren.