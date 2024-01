“Het waren grote hompen onversneden varkensvlees”: Jeremie Vaneeckhout (Groen) helpt slager die lading verliest

Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout heeft dinsdagochtend een lokale slager geholpen die zijn lading vlees verloor op een rondpunt. Dat liet de politicus zelf weten via sociale media. Op het moment van het voorval was Vaneeckhout op weg met zijn collega naar het Vlaams Parlement.

“Bij het oprijden van het rondpunt in Berchem, over de brug aan de Schelde ter hoogte van de Delhaize, zagen we rode bakken uit de bestelwagen van een slager uit Berchem schuiven die in de tegenovergestelde richting reed.”

“We hadden onmiddellijk door dat dit een onveilige situatie was en staken te voet het rondpunt over. Het waren grote hompen onversneden varkensvlees”, schetst Vaneeckhout, die het verhaal zelf deelt op sociale media.

Wonen op de grens van Oost- en West-Vlaanderen betekent ook…



…het rondpunt helpen ontruimen als de lokale slager zijn camionette open ging toen hij zijn vleesronde begon.



Tot uw dienst! 😂😂😂 pic.twitter.com/hu7NYZVZvt — Jeremie Vaneeckhout (@JeremieVaneeckh) January 16, 2024



“We kregen vooral veel vreemde blikken van andere autobestuurders door deze ongewone situatie. Toen we de stukken vlees hadden opgeraapt, plaatsten we ze in de kofferbak van onze auto om te zien waar we ermee naar toe konden, maar tegen dan was de slager daar terug.” Hij bedankte het tweetal voor de hulp.