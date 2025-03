Het is nu definitief: geen nieuwe verkiezingen in Heuvelland

De gemeenteraadsverkiezingen in Heuvelland zijn wél geldig en hoeven dus niet te worden overgedaan. Zo luidt de uitspraak van de Raad van State, die vandaag werd bekendgemaakt. Hiermee vernietigt de Raad van State het arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, die op 24 december de uitslag in Heuvelland ongeldig had verklaard vernietigd en nieuwe verkiezingen had bevolen.

Hiermee komt – na lang wachten – meteen ook een einde aan een haast ongelooflijke story. Die begon toen er medio november tegen de verkiezingsuitslag een klacht werd ingediend door Jef Huyghe, de vroegere algemeen directeur van de gemeente, die zelf kandidaat bij N-VA Plus, maar net niet verkozen raakte.

Honderd stembrieven ‘verdwenen’ maar toch niet

Zijn klacht bevatte tientallen punten en argumenten. Het sterkste daarvan was dat er honderd blanco stembrieven bleken verdwenen te zijn, waarvan niemand kon zeggen waar die naartoe waren. En dat bleek zwaar te wegen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, die op 24 december oordeelde dat “de blijvende onzekerheid over het lot van die honderd stembrieven, gecombineerd met een aantal andere slordigheden en onregelmatigheden, op zijn minst een vermoeden van fraude kan opwekken”, en op basis daarvan de verkiezingen vernietigde.

Op 10 januari kondigde burgemeester Wieland De Meyer aan dat hij hiertegen in beroep ging bij de Raad van State. Maar hij kwam plots ook met het nieuws dat die honderd ‘verdwenen’ stembiljetten gewoon op de plaats lagen waar ze hoorden te zijn: in een verzegelde zak bij de Vlaamse overheid.

Deze zak werd op bevel van de eerste auditeur bij de Raad van State geopend en bleek inderdaad 99 ongebruikte brieven te bevatten. “De verkiezingen moeten dus wél geldig worden verklaard”, besloot de auditeur van de Raad van State in haar verslag op 7 februari. Dit verslag vormde meteen ook de basis voor de zitting van de Raad op vrijdag 28 februari, waarvan het arrest nu dus bekend is. Ondertussen is ook al bekend wanneer de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad zal plaatsvinden : op maandag 24 maart om 20 uur.

Burgemeester : “Vrijwilligers in ere hersteld”

Uiteraard is burgemeester Wieland De Meyer een heel gelukkig man, maar hij ziet het niet alleen als een overwinning voor zichzelf. “De vrijwilligers van de stem- en telbureaus treffen geen enkele schuld en zijn gelukkig in ere hersteld. Als bestuur zijn we dan ook tevreden dat de verdachtmakingen en foutieve berichtgeving hierover hierbij rechtgezet kunnen worden. Wie zich in deze episode heeft laten meeslepen door leugens en verdachtmakingen mag nu nederig het hoofd buigen. Alle verdachtmakingen die de afgelopen maanden uit één hoek gelanceerd werden worden hiermee weerlegd.”

“In alle omstandigheden hebben het bestuur en het voltallige team van Gemeentebelangen als enige partij steun gegeven en vertrouwen geschonken aan het gemeentepersoneel en de vrijwilligers”, aldus nog de burgemeester. “We zijn ook dankbaar omdat zovele mensen ons een hart onder de riem staken tijdens deze moeilijke periode. Een oprechte dank aan onze trouwe kiezers en onze achterban, maar evenzeer aan de vele mensen die over partijgrenzen heen in ons en onze manier van werken zijn blijven geloven. Dit betekent heel veel. Met opgeheven hoofd zeggen we: een warme dank u wel !”

“Dit is het moment om de rangen te sluiten en vooruit te kijken, in het belang van onze inwoners, in het belang van onze gemeente en in het bijzonder over partijgrenzen en andere meningen heen. Nu is het tijd om die bladzijde om te slaan. Wij kijken alvast vooruit en zullen de komende zes jaar op een positieve, constructieve en enthousiaste manier inzetten. En dit is ook een oproep aan de bevolking. Laat ons met z’n allen samenwerken om er een nog betere gemeente van te maken.”

CD&V : “Nu moeten we vooruit kijken”

“De uitspraak van de Raad van State is duidelijk, en we respecteren die”, zegt Nathan Duhayon van oppositiepartij CD&V. “ Belangrijk is dat wij nooit vragende partij waren voor nieuwe verkiezingen en geen gerechtelijke stappen hebben gezet. Nu er eindelijk duidelijkheid is voor onze inwoners, hopen wij dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen en vooruit kijken. Wat nu telt, is dat we snel verder kunnen met onze gemeente. We hebben lang genoeg stilgestaan door de conflicten tussen de burgemeester en de voormalig Algemeen Directeur. De polariserende communicatie van de afgelopen weken heeft veel schade berokkend.“Gemeentebelangen heeft nu zes jaar om die schade te herstellen, en wij zullen strikt toezien op het correcte bestuur van de gemeente. Ook de opvolging van het strenge rapport van Audit Vlaanderen, waarover ook het parket en de gouverneur zich nog moeten buigen, zullen we nauw blijven volgen.”

“Maar we zijn vooral niet vergeten dat in oktober heel veel mensen hun vertrouwen in ons gesteld hebben, wat geleid heeft tot een zeer goede score voor onze partij”, besluit Nathan Duhayon.. “Wij gingen als enige partij 8.4% vooruit, met drie extra raadsleden tot gevolg. We staan klaar om onze verantwoordelijkheid te nemen om Heuvelland verder uit te bouwen tot een plek waar het goed wonen en ondernemen is.”