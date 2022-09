Groen wil lokale klimaatmaatregelen voor Jabbeke

Peter-Jan Hallemeersch (Groen) pleit voor meer lokale klimaatmaatregelen in Jabbeke. Zo stelt hij een wateropslagplaats voor, en tijdelijke beperkingen op watergebruik bij droogte.

“Het zal niemand ontgaan zijn dat we deze zomer de droogste zomer ooit hebben gekend”, zegt Hallemeersch. “Er viel gedurende ruim twee maanden bijna geen druppel regen. De gevolgen van de klimaatveranderingen voor Jabbeke: de ene keer geen water, en de andere keer te veel water. We gaan in een sneltempo naar een mediterraan klimaat. Het is dringend tijd om onze infrastructuur daaraan aan te passen en tegelijkertijd maatregelen te treffen om zo efficiënt mogelijk met water om te springen.”

“Om de toekomst van de gemeente als dienstverlenende organisatie te garanderen is het beschikken over genoeg water doorheen het jaar een absolute prioriteit. Water wordt schaars en zal dus duurder worden. Een strategische reserve voorzien is een zeer goed idee. De opvang en opslag van regenwater is een cruciale pijler. Immers, de plannen om verder te bebossen in Jabbeke kunnen pas succesvol zijn als jonge bomen voldoende water krijgen. De hete zomers zijn vaak fataal voor de boompjes en doen de geleverde inspanningen teniet. We stellen voor dat de gemeente dringend begint met de constructie van een groot waterreservoir waarin al het regenwater wordt opgevangen, om in die reserve te voorzien.”

“Verder pleiten we om zeer terughoudend te zijn met vergunningen voor boorputten. De absolute noodzaak moet aangetoond worden door de aanvrager. Voor de overgrote meerderheid van de bewoners zal er geen noodzaak kunnen aangetoond worden. Landbouwbedrijven en een aantal verenigingen hebben een stapje voor. Als alternatief vragen we om subsidies te voorzien voor het plaatsen van een eerste of extra waterputten. Zo kan de burger ook beschikken over voldoende regenwater zonder de grondwaterstanden uit te putten.”

Carwash

“Ten slotte vragen we om, wanneer de overheid een verbod oplegt om de auto te wassen, consequent te zijn en de activiteiten van carwashes in de gemeente tijdelijk te beëindigen. Ook hier kan een uitzondering voorzien worden voor bedrijven die beschikken over een eigen wateropslag en daarvan gebruikmaken in hun dienstverlening aan de klanten.”