Groen kritisch voor rally op Ieperse gemeenteraad: “Een evenement waar je als ecologist niet voor kunt zijn”

Jordy Sabels (Groen) trok nog eens van leer tegen de rally op de Ieperse gemeenteraad. Het raadslid klaagde over de impact van het evenement op het milieu en de overlast voor de buurtbewoners. Volgens schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) doet de organisatie grote inspanningen op dat vlak. Zo zullen de WRC-auto’s binnen de bebouwde kom elektrisch rijden.

De goedkeuring van een aantal tijdelijke politieverordeningen rond de rally op 19, 20 en 21 augustus én het feit dat het stadsbestuur een lokaal klimaatplan voorstelde, was voor Jordy Sabels (Groen) een goede aanleiding om het evenement nog eens op de korrel te nemen. “Het zou een beetje cynisch zijn om niet over de rally tussen te komen nu dat er vandaag een klimaatplan voorligt”, merkte Sabels op. “Dat is een evenement waar je als ecologist niet echt voor kunt zijn. Ik heb in 2019 zelf contact opgenomen met de organisatoren van de rally om te kijken hoe we in de toekomst naar klimaatneutraliteit kunnen toewerken. Daar is nooit echt reactie op gekomen omdat ze het eerst met het stadsbestuur wilden bekijken.”

Leefbaarheid

“Het gaat echter ook om leefbaarheid”, vervolgde Jordy Sabels. “De rally maakt de stad op een bepaalde manier onleefbaar. Dat is gewoon zo. Voor heel wat bewoners, maar ook heel wat handelaars, is dat geen aangenaam evenement. Er zijn heel veel fans van de rally en die fans zijn meestal boos als ik zo’n tussenkomst doe, maar daar trek ik mij daar geen kloot van aan. Voor elke fan is er een bewoner die zegt dat er vorig jaar meer impact was. Er zijn ook handelaars die zeiden dat ze er niet veel aan gehad hebben.”

Mobiliteit

“Daarnaast gaat het ook over mobiliteit. Ik hoop dat er opnieuw heel strikt gecontroleerd wordt op snelheid, want er zijn nogal wat mensen die denken dat ze rallypiloot zijn in de twee weken ervoor en de twee weken erna. Ik wil niet dat bewoners straks door één of andere gek omver gereden die denkt dat hij meedoen aan de rally”, besloot Jordy Sabels.

Afval reduceren

Schepen van Evenementen Diego Desmadryl antwoordde dat het stadsbestuur bij elk evenement bekijkt wat de impact op het klimaat en het milieu is. “De rally heeft de afgelopen jaren bewezen dat het qua bijvoorbeeld afval op en rond de parcours een voorbeeld kan zijn. Dit jaar zijn we overeengekomen dat men geen extra drank- en eetstanden zal uitbaten binnen ons centrum, wat toch wel het afval zou moeten reduceren.”

Semi-elektrische wagens

“Misschien wel het belangrijkste om mee te delen is dat voor het eerst tijdens zo’n wedstrijd zal worden gereden met semi-elektrische wagens”, gaf Desmadryl ook nog mee. “Met andere woorden: binnen elke bebouwde kom zal men volledig elektrisch rijden. Wat uitstoot betreft is dat dus een heel grote verbetering ten opzichte van vroeger. Het zijn de constructeurs die tot op de dag van vandaag alle studies uitvoeren rond elektrisch rijden. Voor het eerst zullen we dat nu ook toepassen in elke bebouwde kom, niet alleen in Ieper centrum. Ik denk dat dit al een heel grote stap is.”

Citymarketing

De impact op de leefbaarheid woog de schepen af met de impact op het prestige en de aantrekkingskracht van de stad. “Ik denk dat iedereen er zich van bewust is dat het een zeer groot evenement is. Het heeft een grote impact voor onze mensen, maar ook een zeer grote impact wat betreft citymarketing. Het wordt in 88 verschillende landen rechtstreeks uitgezonden. U zal de beelden van vorig jaar ongetwijfeld gezien hebben. De marketing die we daardoor krijgen is gigantisch. Dat vertaald zich in een aantal sectoren, zoals de logiessector, dat twee jaar hard heeft geleden onder de coronacrisis. Voor die mensen is dit een absolute meerwaarde. Het is inderdaad zo dat we moeten zoeken naar een evenwicht. Vorig jaar waren inderdaad wat mindere punten qua mobiliteit. Volgende week donderdag is er daarover overleg met de veiligheidsdiensten. We zullen daar zeker rekening mee houden. Nu al is een wijziging gedaan van de richting waarin het servicepark in- en uitgereden wordt.”

“Ik denk dat u ook wel weet dat voor de rally zeer veel controles worden uitgevoerd worden en dat die mensen zeker geen vrij spel krijgen om zelf rallypiloot te spelen. De veiligheidsdiensten zetten daar hard op in, dus ik denk dat er daar geen probleem is”, besloot schepen Desmadryl.