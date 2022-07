Groen Ieper lanceert petitie tegen Frontnacht: “Bepaalde teksten zijn opruiend en gevaarlijk”

De lokale afdeling van Groen in Ieper is een petitie opgestart met de vraag aan het stadsbestuur om het radicaalnationalistische festival op 27 augustus te verbieden. “De affiche staat vol met bands die neonazistische en neofascistische linken hebben”, klinkt het.

De 21ste IJzerwake zal op zaterdag 27 augustus voor het eerst voorafgegaan worden door het muziekfestival Frontnacht. Op de affiche staan groepen en artiesten die in hun teksten nationalisme bewieroken en waarvan sommige gelinkt worden aan het neonazisme.

Vooravond van IJzerwake

“De eerste editie van ‘Frontwake’ is bedoeld om meer jongeren aan te trekken aan de vooravond van de jaarlijkse IJzerwake op 27 augustus. Dit is al twintig jaar lang een bijeenkomst van radicale Vlaams-nationalisten. Ze brengen er hulde aan de Vlaamse frontsoldaten. Het muziekfestival mikt op jongeren die identitair, patriot en rechts zijn”, klinkt het bij Groen Ieper. “In oorsprong is de IJzerwake een herdenking: De fundamenten van het hedendaagse Vlaanderen werden gelegd in de loopgraven van de IJzer, waar vele Vlaamse frontsoldaten het leven lieten voor hun volk en hun land.”

Identitaire tendens

“Als nationalist is het belangrijk hen eer te betuigen en stil te staan bij de strijd waar het allemaal begon. Dit staat veraf van de huidige identitaire tendens die extreemrechtse ideeën verwelkomt en ondersteunt, wat weerspiegelt wordt in de keuze van de muziekgroepen. De affiche staat vol met bands die neonazistische en neofascistische linken hebben. Dit roept veel ongerustheid op. Bepaalde teksten zijn opruiend en gevaarlijk. In enkele gevallen wordt zelfs de holocaust ontkend.”

Hammerskins

Jordy Sabels, fractieleider van Groen Ieper, kaartte de dreiging al aan in de gemeenteraad. “Een aantal groepen die optreden op het festival zou banden hebben met de Hammerskins, een neonazistische beweging. Op basis daarvan heeft de stad advies gevraagd bij het binnenlands bestuur en OCAD. Het negatief advies is niet sluitend en dus mag het festival gewoon doorgaan. Wel met de nodige voorzorg en extra beveiliging. Daarmee bevestigt het stadsbestuur dat het helemaal niet vanzelfsprekend is om bepaalde groepen toe te laten op het festival.”

Weigeren op ethische grond

“We betreuren dat de stad niet onmiddellijk de aanvraag heeft geweigerd, op ethische grond, zoals eerder al was gebeurd door de burgemeester in Zwijndrecht. Dan was er geen juridische tussenkomst geweest waardoor de stad nu tussen hamer en aambeeld zit. Ze kunnen geen kant meer op. Wat wij kunnen doen is het stadsbestuur wakker schudden en als burgers laten weten dat we hier niet voor kiezen. Als ‘menselijke’ burgers staan we open voor verschillende culturen, een superdiverse samenleving, dialoog en democratie. Als Vredesstad kunnen we extreme standpunten en ideologieën niet tolereren en heeft dit festival dan ook geen plaats op ons grondgebied. Ieper vredesstad moet meer zijn dan een logo, het is iets wat we in onze kern moeten uitdragen.”

Petitie

“Als groene partij kunnen we niet zomaar aanvaarden dat er zanggroepen, die gelinkt worden aan neonazi- en neofascistische bewegingen, van het stadsbestuur de toelating krijgen om op te treden in Ieper. Wil je mee je stem laten horen tegen dit besluit? Teken dan deze petitie.”

De petitie tekenen kan via www.groenieper.be/petitie_tegen_frontnacht