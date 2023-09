Groen en IEPER2030 betreuren Ieperse stadslijst: “De situatie binnen de coalitie is nu echt verziekt”

Zowel Nancy Six (IEPER2030) als Sam Vancayseele (Groen) betreuren de vorming van een stadslijst van Open Ieper, CD&V en N-VA en zien het als een manier om de sjerp en de postjes te verzekeren, ten koste van de democratie. Groen vreest bovendien dat de stad onbestuurbaar wordt het komende jaar.

Nu vaststaat dat CD&V een stadslijst vormt met Open Ieper en N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024, zijn Groen en IEPER2030 de enige oppositiepartijen met elk slechts twee raadsleden. Fractieleider Sam Cancayseele van Groen vindt het een jammere zaak voor de democratie. “Zelfs als ze samen een stuk minder scoren dan apart, is de coalitie eigenlijk al beklonken”, aldus Vancayseele. “Mij lijkt het vooral te gaan om mee besturen en postjes, eerder dan om duidelijke doelstellingen. Anderzijds is het ook zeer schadelijk voor de huidige coalitie. We hebben het gevoel dat het nu al zeer moeilijk is om samen te besturen. Door Vooruit buitenspel te zetten meer dan een jaar voor de verkiezingen, zorg je ervoor dat Ieper op dit moment niet meer te besturen valt. De situatie binnen de coalitie is nu echt verziekt.”

Postjes verzekeren

Groen werd niet betrokken bij de gesprekken. “We hadden ook nooit interesse in een kartellijst, omdat we vinden dat daardoor de eigen ideeën worden afgezwakt. In onze ogen is dat vooral postjes verzekeren, de burgemeesterssjerp verzekeren en duidelijk veel minder om ideeën”, besluit Sam Vancayseele.

Weinig keuze

“Stadslijsten zijn voor mij een teken dat je er ofwel te zwak voor staat, ofwel dat je ervoor kiest om de kiezer weinig keuze te laten”, zegt Nancy Six van IEPER2030. “Ieder partij heeft zijn standpunten en zijn ideologie en als je daar een mengelmoes van maakt, hoeveel blijft er dan nog over daarvan?. Dan moet de kiezer misschien gaan voor een alternatief waar ze niet 100% achter staat. Het is alsof je naar een restaurant gaat en je maar kan kiezen uit twee of drie menu’s. Dan is de keuze ook snel gemaakt. Je beperkt de kiezer.”

Wrange nasmaak

Nancy Six lijkt ook compassie te hebben met Vooruit. “Ik veronderstel dat Vooruit nog zijn verplichtingen zal nakomen, maar het zal met een wrange nasmaak zijn, wetende dat je de afgelopen zes jaar toch iets opgebouwd hebt. Ze hebben uiteindelijk hun weg kunnen banen in hun bevoegdheden, en nu weet je al dat er daar een einde aan komt en dat je terug moet naar de oppositie. Gewoonweg buitenspel gezet via achterkamerpolitiek, dat betreur ik wel.” (TOGH)