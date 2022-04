Gouverneur stuurt gemeente Moorslede brief over klacht tegen burgemeester over vastgoeddeal Millesteenstraat

In een brief aan het gemeentebestuur van Moorslede vraagt gouverneur Carl Decaluwé dat in de toekomst burgemeester Ward Vergote voorlopig de zitting van de gemeenteraad of het schepencollege verlaat wanneer het gaat over de uitbreiding van de ambachtelijke zone en het Ruimtelijk Uitvoerings Plan Millesteenstraat in Dadizele.

Gemeenteraadsvoorzitter Pol Verhelle (Visie) las de brief van de gouverneur voor. De burgemeester had ondertussen de zitting verlaten. Het parket van West-Vlaanderen startte in december vorig jaar een opsporingsonderzoek naar burgemeester Ward Vergote rond mogelijke belangenvermenging. Het onderzoek werd opgestart na een uitgebreid artikel in de Krant van West-Vlaanderen waarin stond dat de burgemeester mogelijk een stuk landbouwgrond van 1,4 hectare langs de Millesteenstraat aankocht tijdens een openbare verkoop in oktober 2017 in café Ons Huis, omdat hij wist dat de grond in een toekomstige ambachtelijke zone ligt en hij dus in waarde zou toenemen. De burgemeester heeft de grond later verkocht voor veel meer geld.

Het opsporingsonderzoek is nog volop lopende. “De gouverneur neemt de klacht voorlopig in beraad”, las Pol Verhelle uit de brief voor. In afwachting van de afronding van het onderzoek verzoekt hij de burgemeester voorlopig niet deel te nemen aan beraadslagingen omtrent de uitbreiding van de ambachtelijke zone en de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoerings Plan (RUP) Millesteenstraat. De gouverneur heeft aan de procureur gevraagd hem op de hoogte te stellen van de resultaten van het onderzoek.

De gemeenteraad nam kennis van de brief van de gouverneur.

(Erik De Block)