Goed financieel rapport

De gemeente Dentergem stelde het financieel profiel voor op de gemeenteraad en kan goede cijfers voorleggen. Het profiel onderzoekt onder andere de demografische groei, fiscale inkomens, werkloosheidsgraad en meer.

“In dit rapport, opgesteld door Belfius, zijn 26 gemeentes geselecteerd met een gelijkwaardig profiel”, zegt schepen van Financiën Charlotte Vandemoortele (Eendracht). “Het profiel onderzoekt onder andere de demografische groei, fiscale inkomens, werkloosheidsgraad… Uit het rapport blijkt dat de bevolking in Dentergem sterk is toegenomen. Dat komt door nieuwe woonwijken en verkavelingen. Ook het gemiddeld inkomen per aangifte en het kadastraal inkomen per inwoner nam toe. Het aantal leefloners is zeer laag en de werkloosheidsgraad nam af.”

Quasi schuldenvrij

In Dentergem is de fiscale druk lager dan in de andere Vlaamse gemeentes. “We belasten met 7,5 procent onder het gemiddelde”, vervolgt de schepen. “We kunnen veel investeringen doen met eigen middelen, denk maar aan de tekenacademie in Dentergem en kinderopvang in Wakken. We zijn dan ook quasi schuldenvrij. De impact van de vergrijzing op de persoonsbelastingen tegen 2023 neemt met 10 tot 15 procent af, onder het Vlaamse gemiddelde.”

Oppositiepartij Focus8720 stipte aan dat het aantal inwoners in Dentergem ondertussen is gedaald. “En dat voor het eerst”, aldus Aniek Van de Velde. “Het financieel profiel is gebaseerd op cijfers van 2021. De verdere vergrijzing in combinatie met het dalend aantal inwoners verontrust ons. Er is dringend nood aan een creatieve integrerende kijk na jaren eenzijdig beleid.” (vadu)