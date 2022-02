Glen De Waele wil nationaal voorzitter voor Jong N-VA worden: “Via ludieke acties standpunten uiten”

Glen De Waele was al van in het middelbaar erg geïnteresseerd in het politieke reilen en zeilen in Waregem en ver daarbuiten. Nu stelt de oud-KW-medewerker zich kandidaat als nationaal voorzitter voor Jong N-VA. “De voorbije maanden heb ik een concreet programma uitgewerkt dat ik nu bij onze afdelingen ga toelichten. Ik verkondig er graag mijn credo: ‘met Glen als voorzitter, zit het snor!’”

Glen De Waele is een geboren en getogen Waregemnaar met een bijzondere voorliefde voor de lokale politiek. Maar als historicus en politicoloog van opleiding volgt hij ook de nationale politiek op de voet.

Je stelt je kandidaat als nationaal voorzitter voor Jong N-VA. Vanwaar die ambitie?

“Ik ben nu ruim 10 jaar lid van de (jongeren)partij N-VA en heb mij met veel goesting en van in het begin gesmeten. Zo heb ik mij ingezet om nieuw leven te blazen in de Waregemse jongerenpartij, waar ik nog steeds voorzitter van ben, en was ik oprichtend regiovoorzitter van de gemeenten Anzegem, Deerlijk, Dentergem, Oostrozebeke, Waregem en Wielsbeke. Ik ben intussen al twee jaar actief als nationaal penningmeester van de jongerenafdeling van de partij. Daarnaast heb ik als congresvoorzitter ook het eerste ideologische jongerencongres in vijf jaar georganiseerd. Vanuit die functies heb ik geprobeerd om onze jongerenpartij mee vorm te geven.”

De jongerenpartij moet terug wat meer geopinieerd worden

“De voorbije bestuursperiode was van het begin tot het einde gekenmerkt door covid: lockdowns en digitaal werk. Dat maakt het niet eenvoudig om als jongerenpartij uw leden geëngageerd te houden. Acties waren plots niet meer mogelijk, fysieke debatten en gespreksavonden waren uitgesloten. Meteen bij de eerste lockdown ben ik zelf gestart met ‘sprekers van uit uw kot’-avonden waarop wij toppers uit de academische wereld, de bedrijfswereld en de moederpartij uitnodigden om een lezing te geven en met onze jongeren in discussie te gaan. Ook stond ik mee aan de wieg van onze Jong N-VA podcast ‘Goedendag’.

Op Facebook verwijs je naar je programma. Hoe zou je dat omschrijven? Wat zijn de speerpunten?

Ik heb er drie. Eerst en vooral wil ik onze leden voorbereiden op de verkiezingen van 2024, door middel van zowel inhoudelijke als praktische vormingen. Daarnaast wil ik onze boodschap vaker en duidelijker uitdragen. Als jongerenpartij moeten wij terug wat meer geopinieerd worden. Dat wil ik bereiken door actief in te zetten op het gepubliceerd krijgen van opiniestukken van onze leden en door vaker op ronde te gaan. Zo wil ik door middel van ludieke acties onze standpunten in de verf te zetten. Tot slot wil ik de uitbouw van nieuwe afdelingen sterker ondersteunen. We moeten nieuwe leden van bij het begin actief proberen betrekken in de lokale jongerenwerking.

Volg je de lokale politiek in Waregem? Wat vind je van het beleid?

“De lokale politiek volg ik graag op. Waregem is natuurlijk een bijzonder geval. Het is één van de weinige gemeenten in West-Vlaanderen die nog wordt bestuurd door een absolute meerderheid. Ondanks dat het beleid niet slecht is, ben ik een bijzonder koele minnaar van zo’n vorm van besturen. Het is altijd gezond om een tweede of derde partij mee in het beleid te hebben om de bestuursploeg alert te houden of om nieuwe frisse ideeën aan te reiken.”

Behalve politiek, hoe vul je je vrije tijd? Heb je hobby’s of andere interesses?

”Na het werk geniet ik van een gezellige babbel op café of bij vrienden en ben ik terug te vinden in de fitnesszaal of op mijn fiets. Mijn tweede grote passie, naast politiek, is cultuur en geschiedenis. Dat resulteerde in mijn engagement in de raad van bestuur van Cultuurlab Vlaanderen (het vroegere Rodenbachfonds) en JeV (de jongerenvleugel van de Vlaamse Volksbeweging).”