Gianna Werbrouck nieuw Vlaams parlementslid: “Ik ga me smijten voor sterk en betaalbaar onderwijs voor elk kind”

Gianna Werbrouck (35) afkomstig van Roeselare versterkt de Vooruit-fractie in het Vlaams parlement. Ze vervangt Maxim Veys die het Vlaams parlement verlaat om zich volledig toe te leggen op zijn functie als schepen in Kortrijk.

Het nieuw Vlaams parlementslid werkt al enkele jaren bij Vooruit. De voorbije jaren werkte ze als afdelingscoach voor Vooruit in de regio West-Vlaanderen. Ze ondersteunde de lokale werking van Vooruit en bereidde mee de twee verkiezingscampagnes van 2024 voor.

Voor ze haar politieke carrière begon, werkte ze als orthopedagoge in het buitengewoon onderwijs. Haar ervaring van het onderwijs neemt ze mee naar het parlement. “Ik ben zelf een jonge moeder en weet wat het is om in een school te werken. Op het terrein gaf ik toen alles om élk kind gelijke kansen te geven. Daar kruipt energie en tijd in, dat is niet altijd makkelijk, maar de basis daarvoor is sterk en betaalbaar onderwijs voor élk kind in Vlaanderen. Wij hebben geen gas, olie of goud in de grond: onze kostbaarste grondstof zit in het hoofd en de handen van onze kinderen en jongeren. Voor Vooruit is sterk en betaalbaar onderwijs voor élk kind een topprioriteit en daarvoor zal ik me nu smijten in het Vlaams parlement.”