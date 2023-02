Geviseerde Blankenbergse schepen Jürgen Content niet langer verdacht in strandbardossier: “Dumery wou mijn reputatie schaden”

Het parket van West-Vlaanderen wil alle geviseerde uitbaters van strandbars in Blankenberge voor de rechter brengen. De verdachten zouden prijsafspraken gemaakt hebben voor de concessies die het stadsbestuur afleverde. Het toenmalige bestuur zelf gaat vrijuit.

“Blij dat het gerecht zijn werk gedaan heeft, maar het blijft een pijnlijke situatie natuurlijk. Er is de afgelopen drie jaar van alles achter mijn rug verteld en bewijs maar eens dat het allemaal geen waar is”, reageert schepen Jürgen Content. Hij zag er vooral een politieke afrekening in.

“Heeft Daphné Dumery (toen burgemeester, red.) die rood-blauwe romance misschien zien aankomen”, oppert hij. “Hoe dan ook, haar beweringen waren pure uitvindsels, met als enige motief mijn reputatie te schaden. Natuurlijk heeft de N-VA mij daarna op non-actief gezet: Dumery deed gewoon waar ze zin in had. Zij is zelf trouwens, samen met Benny Herpoel, onder hetzelfde statuut verhoord geweest”, klinkt het.

Verder wil Content inhoudelijk niets kwijt over de zaak. “Het dossier wordt pas op 22 maart afgesloten en ik wil het verdere onderzoek niet schaden. Voor mij is de kous hiermee dus af”, klinkt het.