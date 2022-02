Gemeenteraadsleden in dikke truien keuren verhuis kinderopvang goed

De gemeenteraad van Houthulst keurde de samenwerking met de scholen van Houthulst en Sint-Kristoffel voor de buitenschoolse kinderopvang goed. Naar aanleiding van Dikketruiendag deden de raadsleden dat in een enkele graden frisser Dorpshuis in Jonkershove.

Gemeenteraadslid Eric Beghein (CD&V) had de collega-raadsleden uitgenodigd om met zijn allen wat warmere kledij aan te trekken op de gemeenteraad van donderdag en zo voorbereid te zijn op een met enkele graden verminderde verwarming in het Dorpshuis naar aanleiding van Dikketruiendag.

Verstandig met energie

“Met deze deelname aan de Dikketruiendag tonen we ons als gemeenteraad – oppositie en meerderheid – bekommerd en solidair om verstandig om te gaan met onze energie”, zegt Eric Beghein. “Een dikke trui of warme kledij aantrekken en enkele graden minder warm stoken, is goed voor de gezondheid van elke mens én voor de gezondheid van de planeet.”

Decentralisatie BKO

Belangrijkste agendapunt was de goedkeuring van de huurovereenkomst met de scholen van Houthulst en Sint-Kristoffel voor het gebruik van de polyvalente ruimtes in hun nieuwe gebouwen voor de buitenschoolse kinderopvang. Het is de bedoeling dat de buitenschoolse kinderopvang decentraliseert en tegen 1 september 2023 verhuist van de huidige locatie op de vrijetijdscampus naar de scholen in kwestie.

Nieuwbouw scholen

Schepen Ann Vansteenkiste (CD&V) legde uit dat de decentralisering nodig was omdat BKO Houtekind steeds meer kinderen moet opvangen. “De scholen kampen ook met steeds grotere leerlingenaantallen en waren al langer aan het kijken om de schoolgebouwen uit te breiden. Beide scholen bouwen nieuwe gebouwen, in Sint-Kristoffel gaat het om een investering van 2 miljoen euro, in Houthulst om 2,7 miljoen euro.”

Busje

“Nu is het zo dat de kinderen met de bus gevoerd worden van de twee scholen naar de BKO op de vrijetijdscampus. De jaarlijkse kost van dat busje is ongeveer evenveel als de huur die we betalen voor het gebruik van de gebouwen. De huurprijs bedraagt 25.000 euro per vestiging per jaar. Door de reorganisatie vergroot ook het comfort voor de ouders, dus het is een win-win voor iedereen.”

Lange duurtijd

Oppositiepartij N-VA stemde ook voor de goedkeuring van de huurovereenkomst, maar toch had Julie Descheppere (N-VA) enkele vragen. Zo vroeg ze waarom de duurtijd van de overeenkomst vastgelegd werd op 20 jaar. “We vonden dat het een duurzame overeenkomst moest zijn. Als scholen investeren is het logisch dat ze zekerheid willen, daarom werd gekozen voor een langere periode”, antwoordde Ann Vansteenkiste.

Extra personeel

Descheppere vroeg ook of er extra personeel nodig is en of het ook in de vakanties gedecentraliseerd zal blijven. “Als de nood daartoe is, wordt het gedecentraliseerd, net zoals dat nu ook gebeurt. Het personeel wordt bepaald op basis van het aantal op te vangen kinderen”, repliceerde Ann Vansteenkiste.